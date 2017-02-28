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В Дятловском районе в лобовом столкновении "жигулей" и Volvo пострадали три человека
Три человека получили травмы в ДТП, которое произошло утром 28 февраля в Дятловском районе. Об этом
По предварительной информации, на трассе лоб в лоб столкнулись «жигули» и Volvo. В результате ДТП три человека оказались заблокированы в салонах авто. Спасатели при помощи специнструментов освободили обоих водителей, а также пассажира «жигулей».
С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали в Дятловскую районную больницу. По факту происшествия проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства аварии.
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Авария произошла утром 28 февраля.
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