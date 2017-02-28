Три человека получили травмы в ДТП, которое произошло утром 28 февраля в Дятловском районе. Об этом сообщили в МЧС.





По предварительной информации, на трассе лоб в лоб столкнулись «жигули» и Volvo. В результате ДТП три человека оказались заблокированы в салонах авто. Спасатели при помощи специнструментов освободили обоих водителей, а также пассажира «жигулей».

С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали в Дятловскую районную больницу. По факту происшествия проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства аварии.







