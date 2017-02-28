Средняя зарплата белорусов в январе снизилась почти на 81 рубль. При этом в 6 крупных городах и 10 районах получки в прошлом месяце упали больше, чем в среднем по стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как январские заработки белорусов отличаются по районам.
Заметнее всего в январе упали зарплаты в Жабинковском районе — на 225,5 рубля. На втором месте по сокращению получек оказался самый богатый район — Солигорский (-203,2 рубля за прошлый месяц). В Гродненском районе средняя зарплата «усохла» на 171,1 рубля.
Меньше всего в прошлом месяце сократились получки в Ушачском районе — до 474,9 рубля (-7,1 рубля по сравнению с декабрем), Чечерском — до 518 рубля (-8,4 рубля) и Жлобинском — до 671,8 рубля (-9,7 рубля).
Выросла в январе зарплата только в трех районах — Лоевском (+1,7 рубля), Кличевском (+2 рубля) и Крупском (+34,6 рубля).
Топ-10 районов, в которых в январе больше всего упали зарплаты, в рублях
Район
Зарплата в январе
На какую сумму упала зарплата по сравнению с декабрем
Жабинковский
589,7
-225,5
Солигорский
1090,3
-203,2
Гродненский
630
-171,1
Верхнедвинский
561
-115,7
Мядельский
566,1
-111,9
Минский
879,1
-98
Дзержинский
751,4
-96,5
Лунинецкий
560,5
-91,3
Чашникский
569,6
-86,1
Березовский
621,1
-83,5
В каких районах получают больше всего
Лидирует по уровню зарплат по-прежнему Солигорский район — 1 090,3 рубля. Это на 62,7 рубля больше, чем в Минске. К слову, больше 500 долларов получают только в столице и Солигорском районе. Напомним, Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенкозаявил, что среднюю зарплату в 2017 году нужно вернуть на уровень 500 долларов. Главное условие — соответствующий рост производительности труда.
В зарплатных лидерах также держатся Минский и Дзержинский районы — 879,1 рубля и 751,4 рубля соответственно.
Топ-10 районов с самыми высокими зарплатами, в рублях
Район
Зарплата в январе
Зарплата в декабре
Солигорский
1090,3
1 293,5
Минский
879,1
977,1
Дзержинский
751,4
847,9
Речицкий
746,8
814
Мозырский
728,1
757,9
Смолевичский
710
774
Несвижский
688,2
741,6
Жлобинский
671,8
681,5
Логойский
659,5
705,4
Светлогорский
659,4
715,6
В число зарплатных аутсайдеров в январе попали Шарковщинский (419,8 рубля), Миорский (457 рубля) и Кормянский районы (465,3 рубля). К слову, в числе 10 районов, в которых получают меньше всего, оказалось сразу 6 представителей Витебской области.
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