Средняя зарплата белорусов в январе снизилась почти на 81 рубль. При этом в 6 крупных городах и 10 районах получки в прошлом месяце упали больше, чем в среднем по стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как январские заработки белорусов отличаются по районам.





Заметнее всего в январе упали зарплаты в Жабинковском районе — на 225,5 рубля. На втором месте по сокращению получек оказался самый богатый район — Солигорский (-203,2 рубля за прошлый месяц). В Гродненском районе средняя зарплата «усохла» на 171,1 рубля.

Меньше всего в прошлом месяце сократились получки в Ушачском районе — до 474,9 рубля (-7,1 рубля по сравнению с декабрем), Чечерском — до 518 рубля (-8,4 рубля) и Жлобинском — до 671,8 рубля (-9,7 рубля).

Выросла в январе зарплата только в трех районах — Лоевском (+1,7 рубля), Кличевском (+2 рубля) и Крупском (+34,6 рубля).

Топ-10 районов, в которых в январе больше всего упали зарплаты, в рублях Район Зарплата в январе На какую сумму упала зарплата по сравнению с декабрем Жабинковский 589,7 -225,5 Солигорский 1090,3 -203,2 Гродненский 630 -171,1 Верхнедвинский 561 -115,7 Мядельский 566,1 -111,9 Минский 879,1 -98 Дзержинский 751,4 -96,5 Лунинецкий 560,5 -91,3 Чашникский 569,6 -86,1 Березовский 621,1 -83,5

В каких районах получают больше всего

Лидирует по уровню зарплат по-прежнему Солигорский район — 1 090,3 рубля. Это на 62,7 рубля больше, чем в Минске. К слову, больше 500 долларов получают только в столице и Солигорском районе. Напомним, Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко заявил , что среднюю зарплату в 2017 году нужно вернуть на уровень 500 долларов. Главное условие — соответствующий рост производительности труда.



В зарплатных лидерах также держатся Минский и Дзержинский районы — 879,1 рубля и 751,4 рубля соответственно.

Топ-10 районов с самыми высокими зарплатами, в рублях Район Зарплата в январе Зарплата в декабре Солигорский 1090,3 1 293,5 Минский 879,1 977,1 Дзержинский 751,4 847,9 Речицкий 746,8 814 Мозырский 728,1 757,9 Смолевичский 710 774 Несвижский 688,2 741,6 Жлобинский 671,8 681,5 Логойский 659,5 705,4 Светлогорский 659,4 715,6

В число зарплатных аутсайдеров в январе попали Шарковщинский (419,8 рубля), Миорский (457 рубля) и Кормянский районы (465,3 рубля). К слову, в числе 10 районов, в которых получают меньше всего, оказалось сразу 6 представителей Витебской области.