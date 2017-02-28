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Средняя зарплата выросла в январе только в трех районах, а в остальных упала

01.03.2017 10:45 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата белорусов в январе снизилась почти на 81 рубль. При этом в 6 крупных городах и 10 районах получки в прошлом месяце упали больше, чем в среднем по стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как январские заработки белорусов отличаются по районам.


Заметнее всего в январе упали зарплаты в Жабинковском районе — на 225,5 рубля. На втором месте по сокращению получек оказался самый богатый район — Солигорский (-203,2 рубля за прошлый месяц). В Гродненском районе средняя зарплата «усохла» на 171,1 рубля.

Меньше всего в прошлом месяце сократились получки в Ушачском районе — до 474,9 рубля (-7,1 рубля по сравнению с декабрем), Чечерском — до 518 рубля (-8,4 рубля) и Жлобинском — до 671,8 рубля (-9,7 рубля).

Выросла в январе зарплата только в трех районах — Лоевском (+1,7 рубля), Кличевском (+2 рубля) и Крупском (+34,6 рубля).

Топ-10 районов, в которых в январе больше всего упали зарплаты, в рублях

Район

Зарплата в январе

На какую сумму упала зарплата по сравнению с декабрем

Жабинковский

589,7

-225,5

Солигорский

1090,3

-203,2

Гродненский

630

-171,1

Верхнедвинский

561

-115,7

Мядельский

566,1

-111,9

Минский

879,1

-98

Дзержинский

751,4

-96,5

Лунинецкий

560,5

-91,3

Чашникский

569,6

-86,1

Березовский

621,1

-83,5

В каких районах получают больше всего

Лидирует по уровню зарплат по-прежнему Солигорский район — 1 090,3 рубля. Это на 62,7 рубля больше, чем в Минске. К слову, больше 500 долларов получают только в столице и Солигорском районе. Напомним, Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко заявил, что среднюю зарплату в 2017 году нужно вернуть на уровень 500 долларов. Главное условие — соответствующий рост производительности труда.

В зарплатных лидерах также держатся Минский и Дзержинский районы — 879,1 рубля и 751,4 рубля соответственно.

Топ-10 районов с самыми высокими зарплатами, в рублях

Район

Зарплата в январе

Зарплата в декабре

Солигорский

1090,3

1 293,5

Минский

879,1

977,1

Дзержинский

751,4

847,9

Речицкий

746,8

814

Мозырский

728,1

757,9

Смолевичский

710

774

Несвижский

688,2

741,6

Жлобинский

671,8

681,5

Логойский

659,5

705,4

Светлогорский

659,4

715,6

В число зарплатных аутсайдеров в январе попали Шарковщинский (419,8 рубля), Миорский (457 рубля) и Кормянский районы (465,3 рубля). К слову, в числе 10 районов, в которых получают меньше всего, оказалось сразу 6 представителей Витебской области.

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Теги: Минск
 
 
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