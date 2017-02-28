



Беларусь ограничивает поставки птицы и мяса из некоторых стран, где по информации Международного эпизоотического бюро зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, а также восприимчивых видов животных - африканской чумой свиней.

Как сообщил Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия, ограничения распространяются на ввоз птицы из Каунасского уезда Литвы и Калининградской области России. Кроме того, вводятся временные ограничения на ввоз свинины из Запорожской области Украины. Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь птицы и мяса из указанных регионов.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения, протекающая с различной степенью тяжести (от бессимптомной инфекции до тяжелых генерализованных форм септицемии), пишет БЕЛТА .

Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.