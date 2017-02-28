﻿ Беларусь ограничивает поставки птицы и свинины из некоторых стран. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь ограничивает поставки птицы и свинины из некоторых стран

01.03.2017 10:58 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь ограничивает поставки птицы и свинины из некоторых стран

Беларусь ограничивает поставки птицы и мяса из некоторых стран, где по информации Международного эпизоотического бюро зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, а также восприимчивых видов животных - африканской чумой свиней.

Как сообщил Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия, ограничения распространяются на ввоз птицы из Каунасского уезда Литвы и Калининградской области России. Кроме того, вводятся временные ограничения на ввоз свинины из Запорожской области Украины. Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь птицы и мяса из указанных регионов.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения, протекающая с различной степенью тяжести (от бессимптомной инфекции до тяжелых генерализованных форм септицемии), пишет БЕЛТА.

Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь ограничивает поставки птицы и мяса из некоторых стран, где по информации Международного эпизоотического бюро зарегистрированы случаи заболевания птиц...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Дятловском районе в лобовом столкновении "жигулей" и Volvo пострадали три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика