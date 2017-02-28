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Путин о ЕАЭС и судьбе авиабазы ОДКБ "Кант"

01.03.2017 10:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как сообщает Sputnik Кыргызстан, президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи сказал, что Россия заинтересована в товарах из Кыргызстана и Таджикистана. Он отметил, что экономики государств — членов ЕАЭС будут расти. Алмазбек Атамбаев в свою очередь выразил надежду, что до конца года все препоны в отношении Кыргызстана будут сняты. Российский лидер добавил, что Россия помогает Кыргызстану интегрироваться в союз, и напомнил о создании Российско-кыргызского фонда развития.

После заявления президентов сразу же прозвучал вопрос журналистов относительно судьбы авиабазы ОДКБ "Кант". Атамбаев ответил, что эта тема на встрече не обсуждалась, и пояснил, что разговор шел об укреплении кыргызстанской армии и об оптимизации поставок вооружения. Путин напомнил, что авиабазу создали на смене тысячелетий по просьбе кыргызстанского руководства, когда страна столкнулась с атакой террористов из Афганистана.

"Тогда меня лично действующее руководство Кыргызстана попросило срочно разместить военный контингент, прежде всего авиацию. Когда КР скажет, что укрепила военные силы настолько, что такая база не нужна, мы в тот же день уйдем. Нам нет необходимости размещать военный контингент. Имейте в виду, что для нас это дополнительные расходы", — сказал Путин.

Кыргызстанская делегация довольна результатами переговоров, сказал Атамбаев. По итогам встречи было принято совместное заявление. Кыргызстан и Россия запротоколировали изменения между правительствами обеих стран в соглашении об оказании технического содействия КР в рамках присоединения к ЕАЭС.
Путин назвал это "знаковым событием", так как визит проходит в канун 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.
Помимо этого, стороны подписали еще два документа — совместное заявление президентов и меморандум о сотрудничестве в борьбе с инфекционными болезнями между Минздравом Кыргызстана и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.

Также было отмечено, что Россия выделила Кыргызстану 200 миллионов долларов для укрепления границ и улучшения фитосанитарного, ветеринарного и карантинного контроля на рубежах.

 
 
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В госрезиденции "Ала-Арча" состоялась встреча президентов Кыргызстана и России Алмазбека Атамбаева и Владимира Путина, основными темами беседы президентов...

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