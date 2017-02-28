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Путин о ЕАЭС и судьбе авиабазы ОДКБ "Кант"
01.03.2017 10:32 — Разное | Sputnik Беларусь
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После заявления президентов сразу же прозвучал вопрос журналистов относительно судьбы авиабазы ОДКБ "Кант". Атамбаев ответил, что эта тема на встрече не обсуждалась, и пояснил, что разговор шел об укреплении кыргызстанской армии и об оптимизации поставок вооружения. Путин напомнил, что авиабазу создали на смене тысячелетий по просьбе кыргызстанского руководства, когда страна столкнулась с атакой террористов из Афганистана.
"Тогда меня лично действующее руководство Кыргызстана попросило срочно разместить военный контингент, прежде всего авиацию. Когда КР скажет, что укрепила военные силы настолько, что такая база не нужна, мы в тот же день уйдем. Нам нет необходимости размещать военный контингент. Имейте в виду, что для нас это дополнительные расходы", — сказал Путин.
Кыргызстанская делегация довольна результатами переговоров, сказал Атамбаев. По итогам встречи было принято совместное заявление. Кыргызстан и Россия запротоколировали изменения между правительствами обеих стран в соглашении об оказании технического содействия КР в рамках присоединения к ЕАЭС.
Также было отмечено, что Россия выделила Кыргызстану 200 миллионов долларов для укрепления границ и улучшения фитосанитарного, ветеринарного и карантинного контроля на рубежах.
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