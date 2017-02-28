В марте до столичного проката доходят остатки оскаровских номинантов и победителей. А еще долгожданный «Логан», «Красавица и чудовище», «Конг» и прочее торжество спецэффектов. AFISHA.TUT.BY по традиции выбрала для вас те фильмы, которые вы можете пропустить.

« Персональный покупатель »

Когда: с 2 по 8 марта. Где: «Центральный», Falcon Club Бутик кино. Режиссер: Оливье Ассайас. О чем кино: Молодая американка Морин, переехавшая в Париж, помогает знаменитостям подбирать наряды. С миром высокой моды она на ты. Ее жизнь кажется мечтой, но все усложняет паранормальная особенность — Морин умеет общаться с призраками.

Почему смотрим: всегда можно просто сказать «Оливье Ассайас» и надеяться на полный зал поклонников французского режиссера. Мы же сделаем усилие.

«Персональный покупатель» участвовал в основном конкурсе Канн в прошлом году и получил там «Золотую пальмовую ветвь» за лучшую режиссуру. Это достаточный повод проявить к фильму внимание. Еще один — переродившаяся после «Сумерек» Кристен Стюарт. Теперь американская звезда подростковой саги — одна из главных актрис американского независимого кино, режиссер да еще и политический деятель. Отметим, что именно с картины Ассайаса («Зильс-Мария») и началось перерождение Стюарт в диву американского инди. За ее трансформацией на экране приятно наблюдать, не откажите себе в удовольствии.

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Что пишут критики:

«Фильм несет на своих хрупких плечах Кристен Стюарт. Это портрет девушки, закупающей дизайнерскую одежду для своей нанимательницы, вечно отсутствующей кинозвезды. Героиня одержима воспоминаниями об умершем брате-близнеце, перед смертью обещавшем подать ей знак с того света. Теперь она увлекается спиритизмом, слышит голоса и получает с неизвестного номера интригующие эсэмэски», — Антон Долин, « Афиша Daily ».

« Пусть живет маленький принц » Когда: 9 марта. Где: «Мир». Режиссер: Екатерина Махова. О чем кино: В фильме переплетаются две параллельные реальности. Первая — репетиция спектакля «Маленький принц», которую проводит артист Александр Жданович c актерами — детьми из психоневрологического интерната. Вторая — разные сферы жизни, в которых появляются герои, приоткрывая осторожно свой внутренний мир, состояние души в настоящий момент.

Почему смотрим: белорусское документальное кино — своеобразный знак качества, в отличие от игрового (привет, единственное достижение «Беларусьфильма» за прошлый год). У Екатерины Маховой получился фильм-рассуждение о том, как мы меняем мир и как мир меняет нас. Трогательная история, снятая в документальном формате, как любят писать в текстах-клише «не оставит равнодушным». Но ведь и правда, не оставит.

« Коммивояжер »

Когда: с 16 марта. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Ракета». Режиссер: Асгар Фархади. О чем кино: Эмад и Рана живут в Тегеране. Он учитель, она домохозяйка, оба увлекаются игрой в театральной труппе и репетируют спектакль по знаменитой пьесе Артура Миллера. Начало репетиций совпадает с необходимостью срочного переезда. Но и на новом месте трещины, однажды прорезавшие стены старого дома, дадут о себе знать. Только теперь испытанию подвергнутся отношения супругов, в жизнь которых вторгнется незнакомец.

Почему смотрим: здесь все просто — «Оскар» за «лучший фильм на иностранном языке» этого года. Критики уже успели найти в картине мотивы из фильмов Ханеке и Антониони, нащупать хичкоковский нерв и расхвалить на все лады. Добавим лишь то, что этот фильм также участвовал в основном конкурсе Канн и завоевал приз за лучший сценарий.

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Что пишут критики:

«Несмотря на бытовое, хоть и жестокое разрешение расследования бытового преступления, не избавиться от ощущения, что за „физикой“ прячется метафизика. Что решение загадки, может быть, и не ложное, но неполное. Что необъяснимый выплеск насилия — лишь симптом присутствия в жизни героев некоего большого неблагополучия, если не большого зла» — Михаил Трофименков, « Коммерсантъ ».

«Как и в каждом своем фильме, Фархади и здесь сохраняет в сердцевине истории тайну, что удается не каждому режиссеру и что делает кино магическим искусством», — Нина Цыркун, « Искусство кино ».

« Скрытые фигуры »

Когда: с 16 марта. Где: «Беларусь», «Центральный». Режиссер: Тед Мелфи. О чем кино: Три женщины, три незаурядных ума, не только сломавших все мыслимые стереотипы — гендерные, расовые, профессиональные, — но и выполнивших сложную задачу, которую поставило NASA: запустить в космос своего первого астронавта.

Почему смотрим: еще один участник оскаровской гонки в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль второго плана» (Октавия Спенсер) и «Лучший адаптированный сценарий». Сделанная в трагикомическом ключе, картина держится в основном на актерских работах и доставит удовольствие тем, кто любит порассуждать о расизме не на митингах на улицах, а даже за стенами кабинетов NASA.

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Что пишут критики:

«Это кино о трех мужественных дамах, верующих в силу науки, у которой нет ни цвета кожи, ни пола. О трёх гениальных личностях, настрадавшихся и намучившихся из-за нравов того времени, но каждый раз преодолевающих все преграды на своем пути. Они боролись за свою нацию, чтобы отправить ее наконец в космос, порой приходилось бороться и с самой нацией, терпя унижения и оскорбления, но всё это меркнет перед общей целью», — Вадим Богданов, « Новый взгляд ».

« Сплит »

Когда: с 16 марта. Где: Falcon Club Бутик Кино, оба Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Комсомолец», «Мир», «Центральный». Режиссер: М. Найт Шьямалан. О чем кино: Кевин — человек, в котором живет не менее двадцати трех личностей, вынужден похитить трех девочек подросткового возраста. Тем временем, пока они находятся в заточении, самая главная личность Кевина — Чудовище — материализуется.

Почему смотрим: первая и главная причина в том, что режиссер картины — М. Найт Шьямалан, снявший в далеком 1999-м «Шестое чувство», потом «Знаки» и наконец в 2015-м скромный по голливудским меркам, но не по-голливудски талантливый хоррор «Визит». За визуальную эстетику в картине отвечает оператор Майк Гиулакис, чья камера так талантливо выступила в прошлогоднем хите — фильме «Оно». Словом, по тому, что сейчас предоставлено в пользование зрителей, — трейлерам, тизерам и кадрам — можно сказать, что нас ждет как минимум увлекательная, динамичная история, талантливо сделанная за небольшие деньги.

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Что пишут критики:

«Шьямалан никогда не скрывал свое обожание Хичкока, и в „Сплите“ можно уловить отсылки к „Психо“. (…) Макэвой выдает один из самых сильных перфомансов в своей карьере, переключаясь между множеством героев в своем воспаленном мозгу», — Bryan Bishop, The Verge.

Проект «Незалежны позірк» 2017

Когда: с 16 марта. Где: «Дом кино». Режиссеры: Виктор Красовский, Руслан Федотов, Александра Кулак, Андрей Кривецкий, Дмитрий Рачковский.

Почему смотрим: в проекте участвуют три фильма — лауреата призов и дипломов белорусских фестивалей. Считай — то лучшее (или одно из лучших), что было сделано на ниве белорусского кино в прошлом году.

«Души мертвые» — лента, снятая одним кадром, рассказывает о современном белорусском предприятии. На заводе работает много инвалидов, которых нанимают из-за налоговых льгот. Предприятие готовится к празднику, но небольшая неприятность переворачивает все с ног на голову и раскрывает настоящие лица героев.

«Саламанка» — рассказ о месте, где время остановилось двести лет назад, когда первые меннониты перебрались в Мексику в поисках своего места на земле. Здесь все предопределено заранее, и жизнь потомков повторяет жизнь предков. Личное — только часть истории рода, и история одного человека рассказывает нам о любом другом. Пока герой фильма вспоминает свое детство, пытаясь найти правильный ответ на самый важный вопрос всей жизни, в Саламанке неспешно проходят дни, месяцы, и годы.

«Двадцатьшестнадцать» — философская зарисовка в духе постапокалипсиса о человеке, который остался один на Земле. Он живет в доме, который построил себе сам. Он ведет размеренный, педантичный образ жизни: каждый день встает по часам, умывается, завтракает, пишет письма, отвозит их на велосипеде в почтовый ящик…

« Манчестер у моря »

Когда: с 23 марта. Где: Falcon Club Бутик Кино, оба Silver Screen, «Беларусь». Режиссер: Кеннет Лонерган. О чем кино: Ленивый и безответственный сантехник Ли после внезапной смерти брата назначен опекуном своего племянника-подростка. Возвращение в родной город дает новый ход трагедии, сокрытой в его прошлом.

Почему смотрим: лучший сценарий и мужская роль завершившегося на днях «Оскара». Тихая трагедия одной семьи разворачивается на протяжении почти трех часов и погружает в пучину безысходности и апатии. Картина о том, какую выжженную территорию оставляет после себя горе потери и как сложно после такого вернуться к жизни. И возможно ли вообще — рассуждает Лонерган.

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Что пишут критики:

«Младший из Аффлеков — Кейси — идеально подменил бы брата в знаменитом меме „грустный Аффлек“ — так органично ему удается изображать молчаливое застывшее горе здесь и сейчас. Но в отличие от Бена, он не так однообразен. И в другую секунду в очередном флешбеке в момент переключается на шебутное поведение и мальчишечью задиристость. В результате в „Манчестере“ существуют два разных Ли, и одному из них ой как несладко», — « Кинорама ».

« Любовь и партнерство »

Когда: с 30 марта. Где: «Беларусь». Режиссер: Никита Лаврецкий. О чем кино: о любви и партнерстве.

Почему смотрим: лидер белорусского независимого кино Никита Лаврецкий снял в прошлом году «Любовь и партнерство» — тихую историю про то, из чего состоят человеческие взаимоотношения. И получилось у него невероятно свежо и искренне. Штука в том, что когда снимаешь камуфляжную форму, забываешь про партизанщину и начинаешь всматриваться в современность, тоже может получиться кино (о чем еще, вполне возможно, не в курсе «Беларусьфильм»).

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Что пишут критики:

«Способность заметить большое в малом, пропустить это через свое мироощущение и выразить на экране совершенно особенным, уже узнаваемым киноязыком, — далеко не все заслуги Лаврецкого в кино. Впрочем, заслуги не его одного. „Любовь и партнерство“ нужно смотреть хотя бы ради другого партнерства — режиссера и его музы — Ольги Ковалевой. Такой харизматичной и киногеничной актрисы белорусское кино нулевых еще не знало», — « Кинорама ».

«Одна только сцена подъема героини на крышу в „Любви и партнерстве“ Никиты Лаврецкого, например, стоит половины фильмов, снятых за год. Лаврецкий ушел от пространства неопределенности своего первого полнометражного фильма, но в этой сцене оно возвращается как прием, и на удивление удачно. Неуютное „нигде“ дачного домика сменяется поиском себя в декорациях реального города (проход по бесконечному мосту с видом на Успенский собор — обязательная часть инициации приезжих)», — Максим Карпицкий, Сineticle .