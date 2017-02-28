В страну массово пригоняют дорогие иномарки с перебитыми номерами. В проблеме разбиралась корреспондент « СБ Беларусь Сегодня ».

Сверкая краской и интригуя затемненными окнами, добротный кроссовер Toyota RAV4 украшает территорию Первомайского РОВД Витебска. Владелец допрыгался. Вернее, доездился. Ездил с российскими номерами около трех лет. Пока не попался на глаза сотрудникам милиции, проводившим специальный рейд. Тормознули. Пробили по базе — точно такая же бегает в Минской области. Значит, эта — клон.

Хозяин признался: машину купил у знакомых, которые пригнали ее из России. Почему не поставил здесь на учет? Продавцы намекнули, что с регистрацией, мол, есть какие-то проблемы, поэтому и предпочел ездить так.



Алексей Тяпко

Руководитель группы по раскрытию преступлений в сфере автобизнеса УВД облисполкома Алексей Тяпко уверен:

— Новый владелец просто не мог не догадываться о том, что у машины не совсем хорошая биография. Он знал, что покупает ее примерно в два раза дешевле реальной цены. Но желание приобрести крутую иномарку пересилило рассудок. Теперь молодой человек потеряет и деньги, и автомобиль. А если будет доказано, что он знал о краденом товаре, его ждет уголовная ответственность.

Вместе с оперативниками мы осматриваем Toyota, которая только что вернулась с экспертизы. Открывается одним нажатием кнопки, заводится тоже кнопочкой — функция «свободные руки». Кожаный салон. Под сиденьем — номер кузова. Цифры и буквы на металле желтого цвета.

Олег Лакс из УГРО Первомайского райотдела поделился «секретами»:

— Желтизна появилась уже после обработки кузовного номера специальными химикатами при проведении экспертизы. В итоге становится заметным сварной шов — номер переварен. Есть и другие способы проверки. Например, с помощью специального щупа эксперт может рассмотреть внутренний сварной шов. Так что, несмотря на мастерство ушлых автоворов и мастеров из подпольных автосервисов, которые стараются максимально замести следы, перешить блоки управления, поменять все детали и узлы для затруднения идентификации автомобиля, изменить номера, подделку все равно можно обнаружить без труда.

Toyota-клон встретилась у нас со своим оригиналом совершенно случайно. А вообще-то, у одной рейтинговой машины может быть и по три-четыре клона. С одинаковым номером кузова, цветом, годом выпуска и другими характеристиками. В России, Беларуси, Казахстане… Откуда злоумышленники берут нужную им информацию? Находят пути к базам страховых компаний, автосервисов, таможенных и других служб.



Toyota-клон

О том, что в сфере международного преступного автобизнеса орудуют далеко не дилетанты, и говорить не приходится. Для того чтобы украсть вот такой кроссовер, как в Первомайском РОВД, нужно специальное оборудование. Примерная стоимость последнего — от 10 до 15 тысяч долларов.

Оперативники рассказывают: кража одной из машин попала на видеокамеру. Там отчетливо видно: на то, чтобы открыть иномарку, у преступника ушло 5 секунд. Еще 10 секунд — и добыча, моргнув фарами, скрылась со стоянки.

Милиционеры удивляются беспечности граждан:

— Украдут в городе одну машину, мы начинаем обзванивать владельцев похожих авто. Будьте, мол, осторожны: идет охота на вашу модель. Но из сотни хозяев только двое-трое скажут, что их машина оборудована дополнительными системами безопасности. Остальные надеются на заводские установки, с которыми злоумышленники, как видите, справляются на раз-два. Считывают чип, ломают электронный ключ — и были таковы.



После нанесения специальных химикатов сварной шов на переделанном номере кузова становится заметным.

Однако в Беларуси сейчас нечасто крадут хорошие машины. В этом году, например, на Витебщине зарегистрировали всего один случай. И он весьма оригинален.

Со двора дома исчез дорогой Lexus. Засветилась машина в Санкт-Петербурге, где ее попытались реализовать с помощью объявления на сайте. Cотрудники местной полиции совместно с коллегами из Беларуси задержали воров. Оказалось, что это те самые люди, которые некоторое время назад и продали ворованную машину нашему земляку. То есть теперь они украли ее во второй раз…

Алексей Тяпко комментирует:

— Главная беда — легкомысленность белорусов, приобретающих ворованный товар. Это явление начинает носить массовый характер. Люди покупали машины в России во время автомобильного бума, вызванного разницей в курсах валют. Не обращали внимания на бумаги, не требовали присутствия владельцев при переоформлении, без участия нотариуса оформляли письменные договоры сделки прямо в салоне.

Кто-то сразу распрощался с деньгами и мечтой о новом автомобиле — уже при снятии покупки с российского учета выяснялось, что машина краденая. У кого-то ее конфисковали в Беларуси при постановке на учет. А многие, покатавшись, теперь пожинают плоды. В прошлом году, например, мы выявили на территории Витебщины около 19 автомобилей-клонов и 11 машин с измененными номерными агрегатами. С начала нынешнего — уже около двух десятков.

Работаем в тесной связке с российскими коллегами, которые по телефонному запросу тут же дают нам информацию о наличии или отсутствии на территории России автомобиля-двойника. Сейчас стараемся проверять все машины, которые хозяева не торопятся ставить на учет, предпочитая ездить с российскими номерами.





Особой популярностью у автоворов, как оказалось, пользуются «юные» Toyota, Land Rover, Hyundai, Kia. Именно среди них много клонов. И это неудивительно — подпольный бизнес в соседней России поставлен на поток. Специалисты утверждают: ежедневно в Санкт-Петербурге крадут около 20 дорогих автомобилей, в Москве и Московской области — 50−60.

Налажены целые конвейеры по угону, переделке и продаже авто. Продавцы ворованного зачастую предъявляют покупателям поддельные паспорта с вклеенной туда собственной фотографией. Просят цену ниже рыночной. Но чаще всего продают украденные авто с помощью своих зарубежных подельников, создавая целые преступные международные синдикаты.

Белорусы для воротил автобизнеса в этом плане — отличные покупатели. Мы доверчивы и наивны. И, что немаловажно, ради банального тщеславия зачастую готовы рисковать и деньгами, и собственной репутацией.

Один из случаев: руководитель витебской фирмы имел филиал в Смоленской области. Машину, купленную в Москве, решил не снимать с учета в России. В итоге после небольшой аварии его джип проверили и установили, что в Тверской области зарегистрирована точно такая же машина под такими же номерами. Двойника конфисковали.

А недавняя история вообще на грани курьеза: дорожники убирали от снега улицу Терешковой. Трактору мешал проехать неудачно припаркованная Audi. Попросили ГАИ связаться с хозяином, чтобы тот переставил ее. С помощью ведомственной базы данных инспекторы узнали нужный телефон и позвонили хозяину. Тот был немало удивлен просьбе, так как он в этот момент находился… за рулем своей машины совсем в другом конце города. Audi-клон, как оказалось, тоже приехала из России.