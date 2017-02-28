Brutto презентовали новую видео-работу на песню, написанную Сергеем Михалком на стихи украинского поэта Сергея Жадана «Роки». Это уже вторая совместная работа Brutto и Жадана.





Этот клип стал своеобразным творческим продолжением видео «Середні віки», режисером которого также была Анна Бурячкова. Но в этот раз — совсем другая тематика, другой масштаб, — например, в сцене боя было задействовано больше 300 человек.

В съемках клипа «Роки» приняли участие олимпийские чемпионы: чемпион мира, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу, вокалист группы Brutto — Виталий Гурков и белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь — Станюта Мелитина.

Также в клипе, в качестве команды поддержки Виталия Гуркова, снимались ведущие бойцы муай тай Украины и профессиональный боец ММА Дональд Нжатах (Donald Njatah Nya), известный тем, что нокаутировал американца Джефа Монсона.

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Анна Бурячкова, режиссер:

«Этот клип о том, что самым главным нашим противником часто являемся мы сами. Это, по сути, продолжении истории, которую мы начали рассказывать в клипе „Середні віки“. Мы не только живем в мире, населенном демонами, но мы сражаемся с ними и выживаем в этом мире. И часто, даже сами того не замечая, мы и становимся этими демонами и боремся с ними в самих себе».

Сергей Жадан:

«Роки на мой взгляд, очень человечная вещь. В ней есть любовь к человеку, есть понимание ее уязвимости и беззащитности. Но, вместе с тем, есть вера в ее силу и призвание. Даже если большинство внешних стимулов оказываются ложными и фальшивыми, все равно, никто не имеет права лишить нас наших мечтаний. Понимаю, что говорю несколько пафосно, но о боксе именно так, пожалуй, и следует говорить. Он стоит высоких слов и серьезных ставок».

Виталий Гурков:

«Очень понравилась работать с каскадерами при постановке драк. Бокс киношный далек от бокса профессионального. Для хорошей картинки, удары и комбинации исполняются порой совсем не рационально, не так как в настоящем поединке. Приходилось ломать привычки, которые уже наработаны годами, приходилось отыгрывать моменты, действовать абсолютно по-другому. Мне пришлось приехать на день раньше для отработки номеров и комбинаций, чтобы поставить это так, как это делается на самом деле в кино, чтобы все было красиво».

Все герои, которые перенеслись из «Середнiх вiкiв» к нам в «боксинг стори», — привнесли с собой элемент мистики. Очень понравились актеры, которые играли этих героев — люди интересные, творческие колоритные. И вообще, — впечатлила сама атмосфера на съемочной площадке, как все было организовано: профессионализм команды, высокий уровень подготовки. Я представляю, насколько тщательно команда подходила к работе именно к выбору актеров, к деталям. Меня это очень удивило! Это реально — Голливуд.

Напомним, Brutto едут в тур по Беларуси с программой Double Hot . Музыканты выступят в Барановичах, Бресте, Гродно, Бобруйске, Солигорске, Витебске и других городах страны. Завершится тур масштабным шоу в «Минск-Арене» 8 марта. Приобрести билеты на концерты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 40 рублей. Справки по телефону: +375 29 650 11 33. Купить билет