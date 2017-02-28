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Борьба за мемуары Барака и Мишель Обамы

01.03.2017 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Издательство Penguin Random House получило права на издание мемуаров бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель, сообщают газеты New York Times, USA Today, Hill, Politico, Guardian и другие.

Борьба за мемуары Барака и Мишель Обамы
© Фото: Obama
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"Мы в восторге от того, что можем продолжить наше сотрудничество с (бывшим — Sputnik) президентом и его супругой. Каждым словом и своим руководством они изменили мир, мы стремимся делать то же самое с помощью книг, которые мы публикуем в Penguin Random House", — приводят СМИ слова главы издательства Маркуса Доула.

"Мы с нетерпением ждем возможности поработать с (Бараком Обамой и его супругой — Sputnik), чтобы сделать каждую их книгу глобальным событием беспрецедентного масштаба и значимости в издательском мире", — говорится в заявлении.

За права на издание мемуаров знаменитой четы боролось множество издательств. Условия, на которых Penguin Random House получило права на издательство книг, не сообщаются.

Как ранее сообщила газета Financial Times, права на издание мемуаров Барака и Мишель Обамы могут быть проданы более чем за 60 миллионов долларов. Если такая информация подтвердится, то цена на права книги Обамы станет рекордной за всю историю публикаций мемуаров экс-президентов США.    

 
Теги: Минск
 
 
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Цена на права книги Обамы может стать рекордной за всю историю публикаций мемуаров экс-президентов США.

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