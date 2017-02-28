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Путин признал провал допингового контроля в России

01.03.2017 11:22 — Разное | Ежедневник  
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Путин признал провал допингового контроля в России

Система контроля за применением допинга в России не сработала, нужно это признать, найти виновных и выстроить новую систему, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас достоверные есть выявленные случаи применения допинга", - сказал президент России на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года, пишут РИА Новости.

Он подчеркнул, что Следственный комитет доведет расследование до конца и выявит всех виновников.

Путин надеется, что в новой лаборатории МГУ, которая будет создана в рамках системы борьбы с допингом, не будет "жуликов, которые организуют допинговые программы, а потом бегут за границу".

"Мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию, так, как это во многих странах мира сделано - на площадку Московского государственного университета, не фигурально, а в прямом смысле этого слова", - отметил российский лидер.

 
 
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Система контроля за применением допинга в России не сработала, нужно это признать, найти виновных и выстроить новую систему, заявил президент России Владимир...

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