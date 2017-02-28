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В Смолевичском районе столкнулись Opel и Dodge: пострадали два человека

01.03.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 28 февраля, около 08.10, вблизи деревни Емельяново Смолевичского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: МЧС

По предварительной информации, 32-летняя минчанка ехала на Opel Corsa по трассе Логойск — Смолевичи — Марьина Горка. На 24-м километре дороги она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с Dodge Intrepid, которым управлял 39-летний мужчина.


Фото: МЧС

— В результате столкновения водитель Dodge оказался заблокирован в салоне автомобиля. Мужчину при помощи специнструмента освобождали спасатели, — рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко.

Оба водителя с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Установлено, что они были пристегнуты ремнями безопасности.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).


Фото: МЧС

Фото: МЧС
 
 
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Авария произошла 28 февраля, около 08.10, вблизи деревни Емельяново.

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