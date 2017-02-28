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Патрушев и Зась обсудили вопросы безопасности и учения "Запад-2017"
01.03.2017 12:10 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Секретари совбезов Беларуси и России Станислав Зась и Николай Патрушев провели в Суздале Владимирской области двусторонние консультации по вопросам безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
© Sputnik Евгений Биятов
"Николай Патрушев и Станислав Зась обсудили широкий круг тем российско-белорусского взаимодействия в сфере обеспечения национальной, региональной и международной безопасности", — говорится в сообщении.
"Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества, в том числе в рамках Союзного государства, СНГ и ОДКБ, по противодействию новым вызовам и угрозам. В частности, подтверждена готовность к максимальной координации позиций двух стран по ключевым вопросам контртеррористической тематики", — отмечается в сообщении.
Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия регионов России и Белоруссии, в том числе в деле обеспечения национальной безопасности. Отдельное внимание уделено межрегиональному торгово-экономическому сотрудничеству, производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса, противодействию преступности в экономической сфере.
© Sputnik Максим Блинов
Темой повестки дня консультаций стал также ход подготовки к проведению военных учений "Запад-2017". Кроме того, обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием взаимодействия компетентных органов по пресечению незаконной миграции и совместных действий по укреплению пограничной безопасности.
Патрушев и Зась также подробно обсудили состояние и перспективы взаимодействия аппаратов советов безопасности России и Белоруссии.
Также Патрушев и Зась обсудили с губернатором Владимирской области Светланой Орловой перспективы расширения торгово-экономического и культурного сотрудничества области с регионами Беларуси.
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Секретарь СБ России Николай Патрушев и госсекретарь СБ Беларуси Станислав Зась провели в Суздале по вопросам безопасности.
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