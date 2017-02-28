Когда-то Бобруйский завод КПД строил жилые домов в столице. География строек — Дрозды, Тимошенко — Пономарева, ул. Филимонова. Предприятие и сегодня готово строить в Минске — дома своей новой, теплой серии БО, по 600 за квадратный метр. О нетривиальной бобруйской панели пишет Realt.by .



Дом серии БО

Первый дом модернизированной серии БО от «Бобруйского завода КПД» в Бобруйске сдали в начале 2016 года. Квартиры в нем по $ 550/кв. м в эквиваленте были распроданы буквально за день.

В аналогичном доме, который сдали в сентябре, половину квартир продали по $ 550/кв.м, осталось еще два десятка, и цены на них предприятие было вынуждено снизить до $ 500/кв.м.





— Сегодня мы должны продать нашему потребителю качественное жилье, для того чтобы минимизировать затраты при его эксплуатации. Основная задача, которая стояла перед нами, — снизить в домах теплопотери через ограждающие конструкции. Для этого нам пришлось изменить конструкцию наружных панелей и довести коэффициент теплосопротивления до 4,35, — говорит Сергей Власик, главный инженер Бобруйского завода КПД.

Каждый дом состоит из двух усеченных типовых блок-секций серии БО по 8 и 10 этажей и рассчитан на 72 квартиры. На площадке 4 квартиры — две однокомнатные и две двухкомнатные. Общая площадь однокомнатной квартиры — 46 кв. м, двухкомнатной — 59 кв.м. Кухни — более 9 кв.м.





Свайные фундаменты, фальшкровля, застекленные лоджии, горизонтальная разводка, индивидуальные приборы учета тепла — все эти и другие архитектурные особенности и технические характеристики домов увеличили себестоимость строительства зданий примерно до $ 400/кв.м, — говорят на предприятии. Активно новая серия будет возводиться в самом Бобруйске и в соседних городах.

В Минск завод и рад бы был прийти, и готов был бы продавать «квадрат» по 600 долларов в эквиваленте — но пока не получается. Зато за МКАД с площадками под строительство попроще — и 60-квартирный дом серии БО появится в агрогородке Озерицкая Слобода Минского района.

Из-за снижения в республике объемов жилищного строительства Бобруйский завод КПД, как, впрочем, и многие другие строительные организации, испытывает трудности с загрузкой предприятия. Поэтому заводу пришлось перепрофилироваться. Организация стала строить общежития. Например, построено общежитие для «Могилевэнерго», возводится объект для Белорусской железной дороги в Михановичах, под Минском.