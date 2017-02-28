﻿ КХЛ дисквалифицировала нападающего и оштрафовала вратаря минского "Динамо". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

КХЛ дисквалифицировала нападающего и оштрафовала вратаря минского "Динамо"

01.03.2017 12:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал нападающего «Динамо-Минск» Александра Матерухина на один матч и подверг его денежному штрафу. Голкипер «зубров» Бен Скривенс будет оштрафован.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря ХК „Динамо“ Бена Скривенса (№ 30) наказание по Правилу 521 б (Удар концом клюшки) „Правил игры в хоккей сезона 2016/2017“ — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.15.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу», — сообщает официальный сайт КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК „Динамо“ Александра Матерухина (№ 28) наказание по Правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой) „Правил игры в хоккей сезона 2016/2017“ — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.1. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщает КХЛ. Таким образом, принять участие в поединке с «Локомотивом» сегодня нападающий не сможет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал нападающего "Динамо-Минск" Александра Матерухина на один матч и подверг его денежному штрафу. Голкипер...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Столинском районе сын и мать пострадали в ДТП на одном и том же месте с разницей в пять дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика