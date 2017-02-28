Спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал нападающего «Динамо-Минск» Александра Матерухина на один матч и подверг его денежному штрафу. Голкипер «зубров» Бен Скривенс будет оштрафован.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря ХК „Динамо“ Бена Скривенса (№ 30) наказание по Правилу 521 б (Удар концом клюшки) „Правил игры в хоккей сезона 2016/2017“ — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.15.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу», — сообщает официальный сайт КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК „Динамо“ Александра Матерухина (№ 28) наказание по Правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой) „Правил игры в хоккей сезона 2016/2017“ — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.1. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщает КХЛ. Таким образом, принять участие в поединке с «Локомотивом» сегодня нападающий не сможет.