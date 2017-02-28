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В Столинском районе сын и мать пострадали в ДТП на одном и том же месте с разницей в пять дней

01.03.2017 12:38 — Разное | Tut.by  
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74-летня пенсионерка попала под колеса автомобиля в Ольшанах вечером 27 февраля вечером, она в реанимации. В этой же больнице проходит лечение после аварии ее 37-летний сын.


Обе аварии случились с разницей в неделю в одном и том же месте: на улице Школьной, напротив дома № 64

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 27 февраля, около 19.55. По предварительной информации, 40-летний водитель «жигулей» ехал по улице Школьной и напротив дома № 64 совершил наезд на 74-летнюю местную жительницу, которая шла в попутном направлении по правому краю проезжей части.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Пенсионерка не была обозначена световозвращающими элементами.

Как сообщает «Медиа-Полесье», в этой же больнице находится 37-летний сын пострадавшей. Он 22 февраля в этом же месте попал под колеса Volkswagen. Водитель, совершивший наезд на мужчину, семь раз привлекался к административной ответственности, а водитель, совершивший наезд на пенсионерку, — 91 раз.

Улица Школьная — центральная улица деревни Ольшаны. По ней проходит трасса республиканского значения Р88 Житковичи — Д. Городок — граница Украины. На этой улице в любое время суток оживленное движение. При этом тротуары вдоль улицы местами содержатся в таком удрученном состоянии, что пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы обойти грязь. Здесь же припаркованы большегрузные транспортные средства, которых, согласно ПДД, быть не должно.



 
 
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Обе аварии случились с разницей в неделю в одном и том же месте: на улице Школьной, напротив дома № 64.

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