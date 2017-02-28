27 февраля в Доме футбола в Минске состоялось второе в 2017 году заседание Исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола», на котором был назначен новый главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21).

Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о кандидатах на должность, в число которых входили Алексей Меркулов, Владимир Журавель, Александр Седнев, Игорь Ковалевич и Людас Румбутис, и ходе переговоров. На утверждение исполкома была вынесена кандидатура Людаса Румбутиса, который рассказал о своем видении работы с командой и получил единогласную поддержку членов главного рабочего органа, сообщили в АБФФ .

61-летний Людас Румбутис свою игровую карьеру начал в 1974 году в вильнюсском "Жальгирисе", а затем перешел в минское "Динамо", став в его составе чемпионом (1982) и бронзовым призером (1983) чемпионата СССР. Тренерскую карьеру он начинал в минской "Смене", работал в брестском и минском "Динамо", "Молодечно", бобруйской "Белшине", гродненском "Немане", минском "Партизане" и "Дариде". В 2000-2002 годах он тренировал футбольную сборную Литвы, в 2003-м – Беларуси. С 2012 года новый глава белорусской молодежки тренерской работой не занимался.

В этом сезоне его подопечные стартуют в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы-2019 в одной группе с командами Хорватии, Чехии, Греции, Молдовы и Сан-Марино. Победители девяти отборочных групп получат путевки в финал, который пройдет в Италии. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи.

Белорусская "молодежка" трижды участвовала в финальной стадии чемпионатов Европы, а в 2011 году даже заняло третье место.