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Sputnik Эстония: работы у нас только прибавится

01.03.2017 13:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Несколько дней назад экс-министр образования Эстонии Майлис Репс в интервью одной из местных газет признала, что существует некая рекомендация от эстонской полиции безопасности (KаПо) госчиновникам не общаться с агентством Sputnik Эстония. Ранее эта информация распространялась в кулуарах медиа. После выступления Репс некоторые представители местных властей, с которыми уже были налажены отношения, резко охладели к Sputnik Эстония. Елена Черышева рассказала, что уведомление о разрыве контрактов со стороны прибалтийских информационных агентств вызвало удивление.

"Во-первых, в письме не указаны причины. Я считаю это дурным тоном. Во-вторых, BNS (Baltic News Service)- это коммерческая структура, за услуги которой Sputnik Эстония исправно платил, причем довольно высокую цену. Получается, что коммерческая структура наступает себе на горло, теряя крупного клиента. С точки зрения бизнеса, это не совсем оправданный поступок", — рассказала Черышева.

Sputnik Эстония: работы у нас только прибавится
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Руководство Sputnik Эстония отправило в BNS официальное письмо с запросом о причинах расторжения договоренностей. Ответа пока что нет. В то же время Елена Черышева считает, что все, что делается, делается к лучшему, и работы у ресурса только прибавится. По ее словам, сложившаяся ситуация никак не повлияет на качество и профессиональный уровень материалов Sputnik Эстония.

Sputnik неоднократно подвергался ограничению законной деятельности со стороны местных органов власти в странах Балтии за опубликование альтернативной информации. Так, Министерство обороны Эстонии 6 октября отказало Sputnik Эстония в аккредитации на пресс-конференцию с участием министра обороны Украины Степана Полторака и с другими официальными лицами. Весной 2016 года Sputnik Латвия был заблокирован в доменной зоне.lv.

В 2016 году информационный портал Sputnik Эстония попал в ежегодник Полиции безопасности Эстонии (КаПо), в котором публикуется список организаций и лиц, которые по мнению КаПо, представляют угрозу национальной безопасности.

Беседу с руководителем агентства Sputnik Эстония Еленой Черышевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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