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Опубликованы фото российского спецназа в Пальмире

01.03.2017 12:57 — Разное | Tut.by  
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Портал Defence.ru опубликовал фотографии российских бойцов Сил специальных операций, которые сражаются с ИГИЛ в Сирии.


Снимки сделаны на фоне исторических руин древней Пальмиры, до того как город перешел вновь под контроль террористов в конце прошлого года. Примечательно, что все оружие бойцов оборудовано приборами бесшумной стрельбы, а без оптического прицела не обходится даже пулемет.














В качестве транспортных средств спецназовцы используют привычные в этой местности пикапы и российские бронеавтомобили «Тигр», которые обеспечивают экипажу защиту от пуль и осколков, а их бронированные кузова получились настолько прочными, что можно было вполне обойтись и без отдельной рамы, как на бронетранспортерах. Броневик способен разгоняться до 160 км/ч, а расход топлива составляет 25 л/100 км.


Фото: colonelcassad.livejournal.com

Эти снимки были использованы для корпоративного календаря российских Сил специальных операций. Ранее они не публиковались. В Сирии бойцы этого спецподразделения выполняют задачи по доразведке объектов террористов для ударов российской авиации с 2015 года.

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В Сирии бойцы данного спецподразделения выполняют задачи по доразведке объектов террористов для ударов российской авиации с 2015 года.

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