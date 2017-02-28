Портал Defence.ru опубликовал фотографии российских бойцов Сил специальных операций, которые сражаются с ИГИЛ в Сирии.





Снимки сделаны на фоне исторических руин древней Пальмиры, до того как город перешел вновь под контроль террористов в конце прошлого года. Примечательно, что все оружие бойцов оборудовано приборами бесшумной стрельбы, а без оптического прицела не обходится даже пулемет.





























В качестве транспортных средств спецназовцы используют привычные в этой местности пикапы и российские бронеавтомобили «Тигр», которые обеспечивают экипажу защиту от пуль и осколков, а их бронированные кузова получились настолько прочными, что можно было вполне обойтись и без отдельной рамы, как на бронетранспортерах. Броневик способен разгоняться до 160 км/ч, а расход топлива составляет 25 л/100 км.



Фото: colonelcassad.livejournal.com

Эти снимки были использованы для корпоративного календаря российских Сил специальных операций. Ранее они не публиковались. В Сирии бойцы этого спецподразделения выполняют задачи по доразведке объектов террористов для ударов российской авиации с 2015 года.

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