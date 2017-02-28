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Прокурор запросил 5 лет для бывшего и. о. начальника ГАИ Барановичей за смертельное ДТП

01.03.2017 12:56 — Разное | Tut.by  
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5 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения запросило обвинение для бывшего и.о. начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого, который обвиняется в аварии, унесшей жизнь 36-летней Ольги Стрелковской. Об этом TUT.BY сообщили в суде Ляховичского района.


Фото: Станислав Коршунов

Отец Ольги Стрелковской в суде заявил гражданский иск, в котором просит взыскать с обвиняемого 94 тысячи рублей морального вреда. Шесть тысяч рублей он уже получил от Волковыцкого, сообщает Intex-press.

Андрей Волковыцкий обвиняется в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 317 УК Беларуси). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. К смягчающими обстоятельствам отнесли признание обвиняемым своей вины и наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Приговор по резонансному делу огласят 3 марта в 17.00.

Бывший и. о. начальника ГАИ Барановичей, обвиняемый в смертельном ДТП, признал вину полностью

ДТП, за которого судят бывшего госавтоинспектора, произошло 26 ноября 2016 года в Ляховичском районе: бывший ВРИО начальника Барановичского ОГАИ Андрей Волковыцкий за рулем Opel Zafira на пешеходном переходе совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка. Женщина скончалась на месте аварии. В момент наезда водитель был нетрезв — почти 3 промилле алкоголя. В суде выяснилось, что автомобиль бывшего инспектора по населенному пункту ехал со скроростью почти 100 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

— 26 ноября с 18 до 20 употребил спиртное в Ляховичах, решил поехать в Барановичи на своем авто. На подъезде к деревне Дарево вначале обратил внимание на спидометр и сбросил скорость, но затем не контролировал ее. В Дарево видел пешеходный переход, на нем никого не было. Обратил внимание на припаркованный автомобиль на обочине. Показалось, что в авто кто-то есть, и взял левее к проезжей части, опасаясь, что из него кто-то выйдет. Потом я посмотрел вперед, и произошел наезд. Я сразу остановился и стал на месте, — рассказал в суде Андрей Волковыцкий.

 
 
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Отец погибшей попросил взыскать с обвиняемого 94 тысячи рублей компенсации морального вреда.

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