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Лукашенко заявил, что его обнадежил рост товарооборота с Грузией

01.03.2017 13:06 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко заявил, что его обнадежил рост товарооборота с Грузией

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своими коллегой, президентом Грузии Георгией Маргвелашвили, заявил что рост товарооборота двух стран обнадеживает, особенно на фоне падения на ранке ЕАЭС.

В ходе переговоров Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова сотрудничать с Грузией во всех сферах, привнося в отношения самые добрые эмоции.

"Мы чувствуем, что у нас добрые отношения, и мы на этой основе готовы к любому сотрудничеству с Грузией, грузинским народом. Мы всегда будем рады приветствовать и видеть граждан Грузии в Беларуси и оказывать им всяческую поддержку, содействие и в отдыхе, и в бизнесе", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что за несколько лет страны осуществили прорыв в отношениях. Так, в 2016 году объемы торговли между Беларусью и Грузией выросли на 63% - почти до 100 млн долларов, достигнув рекордного за последние пять лет показателя, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

"Пусть это еще не тот товарооборот, который должен быть и который мы наметили, но полпути мы прошли. Мы когда-то договорились, что 200 млн долларов - это первая ступень, которую мы должны достичь в торговле. Надо отдать должное, что таких темпов роста у нас нет ни с одной страной. Более того, это очень серьезный прирост даже на фоне Евразийского экономического союза, где у нас, к сожалению, падение. Конечно, объемы не сопоставимые, но сама тенденция обнадеживает", - заявил президент.

Александр Лукашенко также заметил, что в минувшем году поток белорусских туристов в Грузию увеличился на треть.

"Думаю, что в таком же темпе мы и будем сотрудничать, привнося в наши отношения самые-самые добрые и чувствительные эмоции и нотки. Мы никогда не дружили с вами против кого-то и не собираемся, но у нас есть свои интересы. И мы будем свято чтить интересы белорусского и грузинского народов, основанные на глубокой истории наших отношений и на их героическом прошлом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Главы государств проведут также переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны обсудят широкий комплекс вопросов развития двустороннего сотрудничества, особое внимание будет уделено активизации торгово-экономического взаимодействия. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своими коллегой, президентом Грузии Георгией Маргвелашвили, заявил что рост товарооборота двух стран...

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