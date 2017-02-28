С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в марте 2017 года.





Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Дата Контролируемое направление Скоростные ограничения (км/ч) 01.03 проспект Независимости, д.156 проспект Пушкина, 70а 80 60 02.03 улица Притыцкого, д. 60, корп.5 улица Брыля, д.21 60 60 03.03 улица Кальварийская, д. 58 к.1 проспект Партизанский, д.147 60 60 04.03 пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д.106 80 60 05.03 проспект Независимости, д.156 проспект Пушкина, 70а 80 60 06.03 улица Притыцкого, д. 60, корп.5 улица Брыля, д.21 60 60 07.03 улица Кальварийская, д. 58 к.1 проспект Партизанский, д.147 60 60 08.03 пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д.106 80 60 09.03 проспект Независимости, д.156 проспект Пушкина, 70а 80 60 10.03 улица Притыцкого, д. 60, корп.5 улица Брыля, д.21 60 60 11.03 улица Кальварийская, д. 58 к.1 проспект Партизанский, д.147 60 60 12.03 пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д.106 80 60 13.03 проспект Независимости, д.156 проспект Пушкина, 70а 80 60 14.03 улица Притыцкого, д. 60, корп.5 улица Брыля, д.21 60 60 15.03 улица Кальварийская, д. 58 к.1 проспект Партизанский, д.147 60 60 16.03 пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д.106 80 60 17.03 проспект Независимости, д.156 проспект Пушкина, 70а 80 60 18.03 улица Притыцкого, д. 60, корп.5 улица Брыля, д.21 60 60 19.03 улица Кальварийская, д. 58 к.1 проспект Партизанский, д.147 60 60 20.03 пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д.106 80 60 21.03 проспект Независимости, д.156 проспект Пушкина, 70а 80 60 22.03 улица Притыцкого, д. 60, корп.5 улица Брыля, д.21 60 60 23.03 улица Кальварийская, д. 58 к.1 проспект Партизанский, д.147 60 60 24.03 пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д.106 80 60 25.03 проспект Независимости, д.156 проспект Пушкина, 70а 80 60 26.03 улица Притыцкого, д. 60, корп.5 улица Брыля, д.21 60 60 27.03 улица Кальварийская, д. 58 к.1 проспект Партизанский, д.147 60 60 28.03 пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д.106 80 60 29.03 проспект Независимости, д.156 проспект Пушкина, 70а 80 60 30.03 улица Притыцкого, д. 60, корп.5 улица Брыля, д.21 60 60 31.03 улица Кальварийская, д. 58 к.1 проспект Партизанский, д.147 60 60

Мобильные датчики контроля скорости продолжат работать и на двух аварийно опасных участках проспекта Независимости: по четным числам февраля камера скорости будет установлена на проспекте Независимости, 156, около развязки с МКАД, а по нечетным — на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Ограничения скорости на обоих участках — 80 км/ч как для легковых, так и для грузовых авто. Также продолжит работу и камера скорости на улице Ташкентской (мост через Свислочь). Скорость на этом участке дороги ограничена 60 км/ч. Эти мобильные датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 33-го километра внешнего кольца и 22-го километра внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.