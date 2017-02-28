﻿ В ГАИ рассказали, где в марте будут работать мобильные камеры фотофиксации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В ГАИ рассказали, где в марте будут работать мобильные камеры фотофиксации

01.03.2017 13:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в марте 2017 года.


Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Дата

Контролируемое направление

Скоростные ограничения (км/ч)

01.03

проспект Независимости, д.156

проспект Пушкина, 70а

80

60

02.03

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

улица Брыля, д.21

60

60

03.03

улица Кальварийская, д. 58 к.1

проспект Партизанский, д.147

60

60

04.03

пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д.106

80

60

05.03

проспект Независимости, д.156

проспект Пушкина, 70а

80

60

06.03

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

улица Брыля, д.21

60

60

07.03

улица Кальварийская, д. 58 к.1

проспект Партизанский, д.147

60

60

08.03

пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д.106

80

60

09.03

проспект Независимости, д.156

проспект Пушкина, 70а

80

60

10.03

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

улица Брыля, д.21

60

60

11.03

улица Кальварийская, д. 58 к.1

проспект Партизанский, д.147

60

60

12.03

пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д.106

80

60

13.03

проспект Независимости, д.156

проспект Пушкина, 70а

80

60

14.03

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

улица Брыля, д.21

60

60

15.03

улица Кальварийская, д. 58 к.1

проспект Партизанский, д.147

60

60

16.03

пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д.106

80

60

17.03

проспект Независимости, д.156

проспект Пушкина, 70а

80

60

18.03

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

улица Брыля, д.21

60

60

19.03

улица Кальварийская, д. 58 к.1

проспект Партизанский, д.147

60

60

20.03

пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д.106

80

60

21.03

проспект Независимости, д.156

проспект Пушкина, 70а

80

60

22.03

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

улица Брыля, д.21

60

60

23.03

улица Кальварийская, д. 58 к.1

проспект Партизанский, д.147

60

60

24.03

пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д.106

80

60

25.03

проспект Независимости, д.156

проспект Пушкина, 70а

80

60

26.03

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

улица Брыля, д.21

60

60

27.03

улица Кальварийская, д. 58 к.1

проспект Партизанский, д.147

60

60

28.03

пересечение поспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д.106

80

60

29.03

проспект Независимости, д.156

проспект Пушкина, 70а

80

60

30.03

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

улица Брыля, д.21

60

60

31.03

улица Кальварийская, д. 58 к.1

проспект Партизанский, д.147

60

60

Мобильные датчики контроля скорости продолжат работать и на двух аварийно опасных участках проспекта Независимости: по четным числам февраля камера скорости будет установлена на проспекте Независимости, 156, около развязки с МКАД, а по нечетным — на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Ограничения скорости на обоих участках — 80 км/ч как для легковых, так и для грузовых авто. Также продолжит работу и камера скорости на улице Ташкентской (мост через Свислочь). Скорость на этом участке дороги ограничена 60 км/ч. Эти мобильные датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 33-го километра внешнего кольца и 22-го километра внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильные датчики контроля скорости будут установлены на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Граждане Украины получат возможность безвизового въезда в ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика