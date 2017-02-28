Правительство Польши приняло решение о строительстве канала через Балтийскую (Висилинскую) косу, который соединит Калининградский залив и Гданьскую бухту. Депутаты сейма поддержали инициативу: за принятие закона о строительстве канала 27 февраля 2017 года проголосовал 401 депутат, против — девять, еще 18 воздержались. Следующим этапом принятия закона станет рассмотрение документа сенатом.

В соответствии с планом, строительство канала длиной 1,3 километра и глубиной 5 метров позволит заход в польский порт Эльблонг судов морских параметров, то есть длиной до 100 метров, шириной до 20 метров и осадкой до 4 метров. Стоимость проекта оценивается в 880 миллионов злотых, строительство начнется в 2018 году и должно завершиться спустя четыре года.

Балтийская коса — место остановки птиц во время миграции, здесь произрастает порядка 20 видов растений, занесенных в Красную книгу. Экологи уже бьют тревогу, а политологи счают, что главная цель проекта — получить финансирование от Европы.

"Есть все основания утверждать, что из-за политического решения Польши будет уничтожен уникальный природный объект. Остров, если он появится, просто замоет: постепенно будут уменьшаться берега, а одновременно с этим — гибнуть мир флоры и фауны. И что произойдет с экосистемой залива? Точно этого сейчас никто не скажет, но последствия могут быть необратимыми", — заявил руководитель экологической организации "Латвийский зеленый крест" Артурс Плотниекс.

Калининградский залив закрыт от Балтийского моря косой длиной 65 километров. Северная часть принадлежит России — 35 километров, а остальное — польская территория. Корабли могут попасть из залива в море по узкому проливу, который находится на территории РФ.



В настоящее время проход судов по Балтийскому проливу регулируется специальным контрактом между Москвой и Варшавой. Проход одного судна обходится польской стороне в 50 евро. В службе управления движением судов по Калининградскому каналу отметили, что "за все годы ни одного возражения по поводу прохода польских кораблей по заливу не было".

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