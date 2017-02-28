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Прокурор попросил для экс-гаишника Волковыцкого 5 лет "химии"
01.03.2017 13:56 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Государственный обвинитель попросил суд назначить бывшему исполняющему обязанности начальника Барановичской ГАИ Андрею Волковыцкому, сбившему насмерть женщину, пять лет лишения свободы в колонии-поселении.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Суд Ляховичского района в среду 1 марта продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника ГАИ, который обвиняется в совершении ДТП, повлекшего смерть человека.
"Обвинение запросило пять лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на пять лет", – сообщили Sputnik старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый.
Отец погибшей Ольги Стрелковской заявил исковые требования на возмещение морального вреда в размере 94 тысячи рублей.
"Вчера Волковыцкий уже возместил 6 тысяч рублей", – добавил гособвинитель.
Приговор бывшему начальнику ГАИ огласят 3 марта.
Судить бывшего милиционера начали в Ляховичах во вторник. На заседании Волковыцкий не только раскаялся, но и
Резонансная авария случилась вблизи Ляхович 26 ноября 2016 года. Тогда Волковыцкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя легковым автомобилем Opel Zafira,
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Отец погибшей Ольги Стрелковской заявил исковые требования на возмещение морального вреда в размере 94 тысячи рублей.
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