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Лидеры Исламского государства признали свое поражение и спасаются бегством

01.03.2017 13:49 — Разное | Ежедневник  
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Лидеры Исламского государства признали свое поражение и спасаются бегством

Главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади в своей речи признал поражение ИГ в недавних боевых действиях.

Как сообщает телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в провинции Найнава, Аль-Багдади назвал свою речь прощальной. Он распространил ее среди проповедников ИГ и объяснил, что происходит с группировкой.

"Проповедники начали говорить о поражениях, которые терпит группировка в провинции Найнава и других частях Ирака», - сообщил телеканалу источник.

Ранее сообщалось, что находящиеся в западной части иракского Мосула главари ИГ спасаются бегством из города, пишут РИА Новости.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года. Восточную часть города удалось освободить. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. 24 февраля правительственные силы Ирака отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города, а также полностью взяли под контроль аэропорт.

 
 
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Главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади в своей речи признал поражение ИГ в недавних боевых действиях.

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