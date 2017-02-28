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С 1 марта меняются принципы регулирования ликвидности банков

01.03.2017 13:18 — Разное | Ежедневник  
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С 1 марта меняются принципы регулирования ликвидности банков

С 1 марта 2017 года вступает в силу постановление Правления Национального банка от 30 декабря 2016 года №587 ”Об утверждении Положения о принципах регулирования ликвидности банков Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь“.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, основные изменения в принципах регулирования ликвидности по сравнению с ранее действовавшей редакцией состоят в том, что разграничены понятия внутридневной, текущей и структурной ликвидности, даны их определения и перечислены возможные инструменты регулирования ликвидности в зависимости от ее вида. Также  в отдельную категорию вынесены стабилизационные кредиты, которые могут быть использованы только в целях обеспечения финансовой стабильности, а не для регулирования текущей ликвидности.

Помимо этого  переформулированы исходя из практической деятельности названия и определения показателей ликвидности: позиция по резервным требованиям, позиция по стандартным инструментам регулирования ликвидности и ликвидность.

В связи со вступлением в силу новой редакции принципов регулирования ликвидности меняется и структура информации об операциях по регулированию ликвидности, которая приведена в соответствие с утвержденным документом в части показателей ликвидности.

 
 
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С 1 марта 2017 года вступает в силу постановление Правления Национального банка от 30 декабря 2016 года №587 ”Об утверждении Положения о принципах регулирования...

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