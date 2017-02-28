|
В Витебске устанавливают обманутых дольщиков элитных танхаусов "Тополек"
В Витебске устанавливают обманутых дольщиков элитного
В производстве находится уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере) по факту спора о расходовании денег жителей Витебска при строительстве и реконструкции жилого комплекса на базе неиспользуемого детского сада «Тополек».
Организация из России и белорусское ОДО «СтройДомИнвест» заключили договор, согласно которому «СтройДомИнвест» представляет в нашей стране интересы российского предприятия по реконструкции и строительству жилого комплекса на улице Чкалова в Витебске.
С 2012 по 2014 годы директор ОДО «СтройДомИнвест» заключал с покупателями предварительные договоры купли-продажи квартир. Жители Витебска, желавшие приобрести жилье в комплексе «Тополек», финансировали строительство, но так и не получили ни квартир, неи возвратили им и деньги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Витебска, желавшие приобрести жилье в комплексе "Тополек", финансировали строительство, но так и не получили ни квартир, ни возврата денег.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии