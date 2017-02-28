В Витебске устанавливают обманутых дольщиков элитного жилищного комплекса «Тополек» , сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.





В производстве находится уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере) по факту спора о расходовании денег жителей Витебска при строительстве и реконструкции жилого комплекса на базе неиспользуемого детского сада «Тополек».

Организация из России и белорусское ОДО «СтройДомИнвест» заключили договор, согласно которому «СтройДомИнвест» представляет в нашей стране интересы российского предприятия по реконструкции и строительству жилого комплекса на улице Чкалова в Витебске.

С 2012 по 2014 годы директор ОДО «СтройДомИнвест» заключал с покупателями предварительные договоры купли-продажи квартир. Жители Витебска, желавшие приобрести жилье в комплексе «Тополек», финансировали строительство, но так и не получили ни квартир, неи возвратили им и деньги.

Следователи обращаются к людям, которые заключили договоры купли-продажи квартир и домов с ОДО «СтройДомИнвест» и ИП Кужелев Ю.А. и передали им свои деньги, сообщить об этом в управление Следственного комитета по области по адресу: Витебск, пр. Московский, 51а, кабинеты № № 622, 613 или по телефонам: 8 (0212) 46-20-59, 46−20−47.