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США испытывают модернизированный самолет "Судного дня"

01.03.2017 14:07 — Разное | Tut.by  
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Воздушные пункты управления Стратегического Командования США (USSTRATCOM) E-6B «Mercury» проходят испытания после очередной модернизации, сообщает Defence.ru.


E-6B. Фото: Christopher Okula

Эти самолеты оборудованы дополнительными средствами связи, позволяющими управлять всеми составляющими наземной, морской и ядерной триады. Отличительная особенность модернизированных самолетов — дополнительный антенный комплекс под крылом.

Интерьер E-6B «Mercury» довольно аскетичен в отличие от воздушных командных пунктов для высшего политического руководства, а набор оборудования — сложнее.

Дальность полета такого самолета без дозаправки топливом в воздухе составляет 12 400 км. Продолжительность полета без дозаправки составляет 16,5 часов, с одной дозаправкой — 32,5 часа, максимальная с несколькими дозаправками — 72 часа.

Летающий штаб оборудован защитой от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. В США такие воздушные суда называют «самолетами Судного дня» (doomsday planes).

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Такой самолет оборудован дополнительными средствами связи, позволяющими управлять всеми составляющими наземной, морской и ядерной триады.

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