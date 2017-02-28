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Euro NCAP разбил шесть новинок авторынка

01.03.2017 13:58 — Разное | Tut.by  
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Независимый европейский комитет Euro NCAP испытал на безопасность шесть новинок мирового автопрома: Audi Q5 второго поколения, Land Rover Discovery V, Toyota CH-R, Citroen C3, Fiat 500 и Ford Ka+. По результатам краш-тестов все кроссоверы, участвовавшие в испытаниях, набрали высший балл.

Audi Q5 получила итоговые пять звезд в рейтинге безопасности Euro NCAP. Эксперты оценили защиту взрослых пассажиров на 93%, а детей — на 86%. При этом за защиту пассажира немецкий кроссовер получил 73% от максимально возможного количества баллов. Работу электронных систем безопасности Euro NCAP оценил в 58%.

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Новый Land Rover Discovery получил схожие с Audi Q5 оценки. У английского кроссовера ниже оценки за защиту взрослых пассажиров и детей (90% и 80% соответственно), но при этом эксперты выше оценили работу систем безопасности (73%) и уровень защиты пешеходов (75%).

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Компактный кроссовер Toyota CH-R также получил пять звезд в рейтинге Euro NCAP. Высший балл эксперты отдали японскому SUV за защиту взрослых пассажиров (95%). Защиту детей оценили в 77%, работу электронных помощников в 78%, а безопасность пешеходов в 76%.

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Компактные хэтчбеки, участвовавшие в испытаниях, получили более низкие оценки. Новому Citroen C3 при итоговых четырех звездах отдали только 58% за безопасность пешеходов и 59% за работу электроники. При этом французский автомобиль получил высокие баллы за защиту взрослых пассажиров и детей: 88% и 83% соответственно.

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Обновленный Fiat 500 по итогам тестов получил «тройку». Худший показатель у итальянской новинки — по части работы систем безопасности (27%). Низкий балл автомобиль получил и за защиту детей (49%). При этом безопасность взрослых пассажиров оценили в 66%.

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Одноклассник Fiat 500, новый Ford Ka+, показал схожие результаты. При итоговых трех звездах эксперты Euro NCAP отдали компакткару 29% за работу электронных помощников, 57% — за безопасность пешеходов, 61% — за защиту детей. Высшим баллом (73%) оценили безопасность взрослых пассажиров Ford Ka+.

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С января 2016 года вступила в силу обновленная редакция методики испытаний Euro NCAP. Помимо стандартных ударов о деформируемые препятствия, она предполагает тесты системы предотвращения столкновений с пешеходом. Автомобиль разгоняют до 40 км/ч, после чего он должен обнаружить на проезжей части пешехода-манекена и максимально снизить скорость перед ним или остановиться.

 
 
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В независимых краш-тестах приняли участие кроссоверы Audi Q5, Land Rover Discovery и Toyota CH-R, а также компактные хэтчбеки Citroen C3, Fiat 500 и Ford Ka+.

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