Исполнительный директор хоккейной Лиги чемпионов (CHL) Мартин Бауманн в беседе с корреспондентом « Чемпионата » Романом Соловьевым прокомментировал возможность проведения матчей между победителем КХЛ и CHL, а также заявил о готовности руководства Лиги чемпионов освободить команды КХЛ от групповой стадии в случае их согласия на участие в ЛЧ.



Шведская «Фрелунда» из Гетеборга второй год подряд выиграла хоккейную Лигу чемпионов. Фото: championshockeyleague.net

— Идея проведения матчей между победителями КХЛ и нашей лиги звучит интересно, но это не входит в наши планы. На самом деле сложно будет организовать такие матчи: мы начинаем свой турнир в августе, заканчиваем в феврале, а обладатель Кубка Гагарина определяется лишь в апреле. Наша цель — привлечь клубы КХЛ на постоянной основе.

Мы обсуждали идею привлечения их в формате финала четырех, где две лучшие команды КХЛ играли бы с двумя нашими лучшими клубами. Но наши команды-учредители не поняли бы это, это нечестно по отношению к ним. Мы готовы освободить клубы КХЛ от группового этапа, но плей-офф они будут должны пройти.

Мы надеемся, что это случится уже в следующем сезоне. Понятно, что в олимпийский год будет тяжело это сделать, но если у всех будет желание, то можно будет найти определенное решение. Для начала мы хотим, чтобы хотя бы две команды присоединились к нам, наша цель — чтобы четыре клуба КХЛ играли у нас.

Речь в большей степени о российских командах, таких как ЦСКА или СКА. Дэдлайн? Если говорить о следующем сезоне, то нужно прийти к решению в конце апреля, так как в мае у нас уже будет жеребьевка, — сказал Бауманн.

7 февраля шведская «Фрелунда» из Гетеборга второй год подряд выиграла хоккейную Лигу чемпионов . Причем скандинавский клуб играл в финале турнира третий год подряд.

Примечательно, что «Фрелунда», ставшая обладателем трофея, потерпела в плей-офф лишь одно поражение, и случилось оно на стадии 1/16 финала 4 октября 2016 года на льду «Чижовка-Арены» в Минске, где шведский клуб был бит минской «Юностью» — 3:2 . Правда, 11 октября в Гетеборге «Фрелунда» взяла убедительный реванш — 5:0 и вышла в следующий раунд.

В этом сезоне был уже третий розыгрыш возрожденной Лиги чемпионов. В 2015 году трофей выиграл шведский «Лулео», в финале в родном городе обыгравший «Фрелунду» — 4:2. В 2016 году «Фрелунда» в решающем поединке в финском Оулу победила местный «Кярпят» — 2:1.