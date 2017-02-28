В марте Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома продолжит популярную у минчан акцию "День скидок". В этом месяце универмаги и магазины, участвующие в акции, значительно увеличили размеры скидок и дни их действия.

Подробный календарь мартовских "Дней скидок" в универмагах и торговых центрах Минска смотрите в инфографике Sputnik Беларусь.