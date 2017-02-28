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"Дни скидок" в марте: календарь распродаж в универмагах Минска
01.03.2017 14:10 — Разное | Sputnik Беларусь
В марте
Подробный календарь мартовских "Дней скидок" в универмагах и торговых центрах Минска смотрите в инфографике Sputnik Беларусь.
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Календарь дней скидок на непродовольственные товары в крупнейших минских универмагах и торговых центрах в марте 2017 года – в инфографике Sputnik.
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