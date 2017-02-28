«Где зарплаты выросли? У нас в Жабинке?» — переспрашивают жители этого города на юго-западе Беларуси. Они удивляются, когда узнают, что за прошлый год средняя зарплата в районе, по официальной статистике, увеличилась , как нигде в стране, — на 222 рубля. В декабре здесь получали в среднем 815 рублей. Больше зарабатывали только в Солигорском, Минском и Дзержинском районах. FINANCE.TUT.BY съездил в Жабинковский район, чтобы узнать, как ему удалось вырваться в лидеры зарплатного рейтинга.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Может, кто-то и получает такую зарплату, но точно не я»

Местные жители, когда узнают, что средняя зарплата в декабре в Жабинке превысила 400 долларов, сильно удивляются. «Это, наверное, у «сахарников», — все, как один, говорят жители райцентра.

— На сахарном заводе, может, зарплаты и выросли. А я как получала 400 рублей, так и получаю, — говорит Елена, которая работает экономистом на одном из предприятий района.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Зарплата даже если и выросла, но на рынок люди точно не пришли. Не торговля, а одно название, — рассказывает продавец на местном рынке Анна. — Мало покупают, в неделю две вещи продаю.

На рынке людей почти нет. Правда, мы пришли посреди рабочего дня. Но продавцы уверяют, что в выходные ситуация не сильно отличается.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Магазин бытовой техники находится аккурат напротив вокзала. Здесь продаются как отечественные, так и зарубежные бренды — солидный ассортимент для небольшого провинциального города. Но продавцы говорят, что особого интереса к бытовой техники после роста зарплат в декабре у местных жителей не появилось.

— Я первый раз слышу, что у нас такие зарплаты. Разве что на на сахарном, и только в этом году. Наоборот — стали продавать меньше. У людей денег нет вообще. А у те, у кого они появились, едут закупаться в Польшу или, по крайней мере, в Брест, — говорит продавец Татьяна.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Учительница местной школы Елена Владимировна, которую мы встречаем у универмага, рассказывает, что жители райцентра «привыкли хорошо жить».

— Многие имеют личный транспорт, активно строится жилье, на которое у людей есть деньги. Возможно, такие большие зарплаты кто-то и получает, но точно не я, — говорит учительница. — Но те, кто столько зарабатывает, тратит деньги в других местах. Ездят закупаться в Польшу: здесь не тот выбор и не то качество.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«На сахарном заводе в декабре получали в среднем 2400 рублей»

Декабрьский зарплатный скачок начальник управление по труду, занятости и социальной защите Жабинковского райисполкома Любовь Селивоник, как и многие в городе, объясняют «очень удачным годом» для градообразующего предприятия — сахарного завода.

— В декабре на предприятии выплатили сотрудникам премии по итогам работы за сезон. В январе 2016 года, например, средняя зарплата по предприятию была 685 рублей, а в декабре вышло 2400, — рассказывает специалист. — Но такое случается далеко не каждый год, ведь сезоны разные бывают. Несколько лет назад, когда была сильная засуха, свеклы особо не было, но и такие зарплаты тоже не получали.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. В Жабинковском районе проживает 24,5 тысячи человек. Больше половины живет именно в райцентре — 13,4 тысячи. В экономике района занято почти десять тысяч человек. Уровень безработицы — 0,6% к экономически активному населению.

Сахарный завод — одно из трех основных предприятий в районе. Два других — Жабинковский комбикормовый завод и торфобрикетный завод «Гатча-Осовский». Всего в промышленности занято 1739 человек. Почти половина из них — около 800 человек — работает как раз на сахарном.

— У других предприятий не все так хорошо. На комбикормовом заводе ситуация похуже. На торфобрикетном был период, когда люди работали на неполной рабочей неделе, но сейчас ситуация стабилизировалась, — рассказывает начальник управления.



Начальник управление по труду, занятости и социальной защите Жабинковского райисполкома Любовь Селивоник. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В прошлом году Жабинка официально стала городом-спутником Бреста. До областного центра — всего 20 минут, а электрички, говорят местные, ходят, как рейсовые автобусы в Минске. Поэтому многие местные ездят на работу в областной город.

— Люди из некоторых районов Бреста добираются до работы дольше, чем те, кто живет в Жабинке. У нас хорошее месторасположение, быстрое транспортное сообщение, поэтому многие и ездят работать в областной центр. Но я бы не сказала, что уровень жизни тех, кто работает в Бресте сильно отличается от тех, кто работает в Жабинке. Зарплаты зависят от предприятия, на котором человек работает, — говорит Любовь Селивочик.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Гендиректор сахарного завода: «Сезон выдался удачный, такое бывает не каждый год»

Щедрую декабрьскую получку руководство сахарного завод также объясняет удачным сезоном и тем, что платить премии работникам в прошлом году стали по-новому.



Виктор Миронов. Фото: zhabinka.by

— В 2016 году мы изменили правила премирования. Если раньше платили премию каждый месяц, то сейчас — в конце года по итогам сезона. Обычно свеклу перерабатывать мы начинаем в сентябре и заканчиваем в конце года. Довели положение до работников — теперь люди заинтересованы в конечных результатах труда. Сезон выдался удачный, такое бывает не каждый год, — говорит генеральный директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Работники сахарного завода о своей премии говорят неохотно. Только намекают, что «этот сезон действительно выдался очень удачным». И добавляют — «очень удачным». То, что такая высокая зарплата бывает только раз в сезон, их тоже не особо расстраивает. «Денег хватит», — уклончиво говорят работники, с которыми мы пообщались.



Жабинковский сахарный завод. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Но не у всех предприятий в Жабинке дела идут так хорошо, как у сахарного завода. К примеру, Жабинковский комбикормовый завод — второе по величине предприятие района, где работает около 430 человек — несколько лет подряд работает с убытками. Например, в 2015 году убыток составил 12,14 млрд рублей старыми, а за два квартала прошлого года — 7,71 млрд.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам директора завода Василия Волка, предприятие работает в убыток из-за свинокомплекса, который построили несколько лет назад.

— Когда шло строительство, производства не было, а проценты «капали». Эти проценты вымыли у нас оборотные средства, — рассказывает директор завода Василий Волк. — Поэтому сегодня у нас долги перед бюджетом, долги за электроэнергию, суд изымает выручку из магазинов, арестованы счета. Очень тяжело работать, но тем не менее мы работаем. Из-за процентов, которые постоянно начисляют, получается убыток по чистой прибыли.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Несмотря на финансовые сложности, завод не переходит на сокращенную рабочую неделю, а продолжает работать круглосуточно без выходных.

— Мы сократили некоторые смежные специальности и распределяли обязанности. Тарифную ставку не поднимали, — объясняет директор завода. — Наше основное производство — прибыльное, собственная розничная сеть — прибыльная, экспорт тоже приносит прибыль. А из-за нехватки оборотных средств мы вынуждены были снизить объемы производства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

К слову, в прошлом году зарплаты на предприятии не упали, а даже немного выросли. Сейчас на заводе в среднем получают 576 рублей.

Немногие предприятия в районе могут предложить такую зарплату. Сейчас, к примеру, строительная компания «ПМК-10» ищет прораба на получку в 550 рублей, а сельхозпредприятие «Орепичи» — ветврача.

Тем временем вышла январская статистика, и Жабинковский район оказался на первой строчке по падению зарплат. В прошлом месяце средняя получка здесь упала почти на 226 рублей — до 590 рублей. Примерно столько же в районе было до декабрьского зарплатного скачка.



Жабинковский комбикормовый завод. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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