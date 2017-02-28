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Первая ракетка мира среди мужчин призвал осложнить Шараповой задачу возвращения в рейтинг WTA

01.03.2017 14:37 — Разное | Tut.by  
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Британец Энди Маррей, занимающий нынче первую строку в рейтинге лучших теннисистов планеты, выступил против предоставления специального приглашения на турниры (wild card) спортсменам, отбывшим дисквалификацию за употребление допинга. Он имел в виду ситуацию с россиянкой Марией Шараповой.


Энди Мюррей и Мария Шарапова 28 ноября 2014 года. Фото: Reuters

- Мне кажется, что у вас не должно быть возможности вернуться. Тем не менее большинство турниров делают то, что для них выгодно. Они думают, что громкие имена позволят продать больше билетов, - приводит "Спорт-Экспресс" заявление Маррея в интервью Reuters.

Напомним, что Шарапова отбывает дисквалификацию за употребление мельдония и исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Для участия в турнирах после отбытия наказания и дальнейшего подъема в табели о рангах ей понадобится wild card, так как у нее не будет формальных оснований быть посеянной на крупных соревнованиях или даже участвовать в отборе к ним.

- У Шараповой есть возможность подняться в рейтинге, не используя wild card. Но если она не сделает этого, то все будет зависеть от организаторов Уимблдона. Я думаю, что они будут долго раздумывать над этим и решение будет нелегким. Они будут смотреть за реакцией, а потом примут решение, которое, по их мнению, будет правильным, - считает Маррей.

Шарапова была дисквалифицирована летом прошлого года в связи с обнаружением в ее организме следов недавно запрещенного вещества мельдоний, который она до этого принимала многие годы по назначению своего врача. Изначально срок дисквалификации составлял два года, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил его на девять месяцев.

Российская теннисистка возобновит официальные выступления уже на следующий день после отбытия дисквалификации на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, где она побеждала в 2012, 2013 и 2014 годах. Ожидается, что организаторами Марии будет выделено специальное приглашение.

Мария Шарапова является бывшей первой ракеткой мира и пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе 35 титулов в одиночном разряде и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне.

 
 
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