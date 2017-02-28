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Первая ракетка мира среди мужчин призвал осложнить Шараповой задачу возвращения в рейтинг WTA
Британец Энди Маррей, занимающий нынче первую строку в рейтинге лучших теннисистов планеты, выступил против предоставления специального приглашения на турниры (wild card) спортсменам, отбывшим дисквалификацию за употребление допинга. Он имел в виду ситуацию с россиянкой Марией Шараповой.
- Мне кажется, что у вас не должно быть возможности вернуться. Тем не менее большинство турниров делают то, что для них выгодно. Они думают, что громкие имена позволят продать больше билетов, - приводит
Напомним, что Шарапова отбывает дисквалификацию за употребление мельдония и
- У Шараповой есть возможность подняться в рейтинге, не используя wild card. Но если она не сделает этого, то все будет зависеть от организаторов Уимблдона. Я думаю, что они будут долго раздумывать над этим и решение будет нелегким. Они будут смотреть за реакцией, а потом примут решение, которое, по их мнению, будет правильным, - считает Маррей.
Шарапова была
Российская теннисистка возобновит официальные выступления уже на следующий день после отбытия дисквалификации на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, где она побеждала в 2012, 2013 и 2014 годах. Ожидается, что организаторами Марии будет выделено специальное приглашение.
Мария Шарапова является бывшей первой ракеткой мира и пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе 35 титулов в одиночном разряде и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне.
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Британец Энди Маррей, занимающий нынче первую строку в рейтинге лучших теннисистов планеты, выступил против предоставления специального приглашения на турниры...
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