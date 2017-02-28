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Создан стратегический совет по проведению года науки

01.03.2017 14:51 — Разное | Ежедневник  
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Создан стратегический совет по проведению года науки

На заседании Президиума НАН принято решение о создании стратегического совета по проведению Года науки в 2017 году.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук, утверждены персональный состав совета и положение о Стратегическом совете. В его состав вошли руководители республиканских и местных органов власти, научных и иных организаций, учреждений образования, ведущие ученые Беларуси из различных отраслей.

Для решения оперативных вопросов в структуре Стратегического совета образуется бюро, в состав которого входят председатель, заместители председателя и секретарь Стратегического совета. Председателем Стратегического совета по проведению в 2017 году Года науки утвержден председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, заместителями председателя - министр образования Игорь Карпенко и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Основные задачи совета наряду с координирующей функцией будут сосредоточены на выработке решений, действий, направленных на эффективную реализацию плана мероприятий по проведению в 2017-м Года науки, мер по повышению эффективности и дальнейшему развитию научной и инновационной деятельности в Беларуси, укреплению взаимодействия науки с отраслями экономики, социальной сферой в целях обеспечения устойчивого экономического развития страны.

Совет будет вырабатывать рекомендации для министерств и ведомств по повышению эффективности мер, направленных на обеспечение расширения вклада науки в социально-экономическое развитие страны, в том числе на перспективу. Также рекомендации будут касаться проработки форсайтов научно-технологического развития Беларуси до 2030 года, анализа, оценки результатов и др. Стратегический совет по проведению в 2017 году Года науки является консультативно-совещательным органом.

 
 
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На заседании Президиума НАН принято решение о создании стратегического совета по проведению Года науки в 2017 году.

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