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Опрос работников: большинство специалистов тратят на обед до 6 рублей
Некоторые работодатели запрещают своим специалистам приносить на обед определенные блюда и продукты. В список «запрещенки» чаще всего оказываются блюда из рыбы, моропродуктов, капусты, а также соски, копчености и еда с чесноком. Таковы результаты опроса исследовательского центра
О том, что наниматели запрещают приносить на работу определенные продукты, заявили 8,7% участников опроса.
У 43,2% опрошенных стоимость обеда не превышает 3 рубля, еще столько же специалистов на обед тратят не больше 6 рублей. В 10 рублей обходится обед для 12,3% участников исследования.
Более половины респондентов (63,1%) берут на работу «ссобойки». При этом 36,8% опрошенных обедают прямо на рабочем месте, а еще 26,3% — на специально оборудованной кухне. 14,3% участников опроса предпочитают проводить обеденный перерыв в заведениях общепита, 10,3% едят в корпоративной столовой, еще 3,8% ездят обедать домой, а 2% заказывают еду в офис. 5,4% респондентов признались, что вообще не обедают в рабочее время.
У 34,3% опрошенных обеденный перерыв составляет час. Около 45 минут обедают 19,3% респондентов, для 29,2% достаточно получаса, 7,6% обходятся 15 минутами. Обедать более часа могут позволить себе лишь 0,2% опрошенных, а 7,4% респондентов работают вовсе без обеденного перерыва.
Чаще всего белорусы остаются без обеда из-за высокой загрузки и неотложных дел (53,1%). В некоторых случаях предпочитают не есть, но уйти домой раньше (9,4%). Почти каждый десятый (9,4%) согласен в принципе работать без обеда.
Отведенное на обеденный перерыв время работники стараются проводить с максимальной пользой. Так, 32% сотрудников выходят прогуляться и подышать свежим воздухом, еще 20% опрошенных общаются с коллегами, а 10,7% специалистов решают личные вопросы. А вот 15% участников опроса в обеденный перерыв работают.
24,1% опрошенных отметили, что имеют проблемы со здоровьем из-за неправильного питания во время работы. Еще 33,0% участников опроса опасаются проблем со здоровьем. Более 40% не проявляют обеспокоенности по этому поводу.
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При этом большинство работников берут на работу ссобойки.
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