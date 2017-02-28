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Иллюзия с цветом клубники запутала интернет-пользователей

01.03.2017 15:16 — Разное | Tut.by  
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На фотографии с клубникой нет красных пикселей, но ягоды выглядят красными. Как такое возможно? На сбивающий с толку снимок, опубликованный в Twitter, обратило внимание издание Motherboard.


Изображение: Matt Lieberman‏ / twitter.com

Фотография тарелки с клубникой будто пропущена через голубой фильтр. Ягоды выглядят достаточно яркими. Однако ни один из пикселей не является красным — изображение состоит только из синих, голубых и серых элементов.

Пользователи Twitter поделились картинкой более двух тысяч раз. «Это вызвало у меня головную боль», — пожаловалась одна из пользовательниц. «Я должна была объяснить, как это возможно, для моего собственного благополучия», — написала журналистка Калейх Роджерс.


В прямоугольниках справа — реальные цвета пикселей, которые выглядят красными. Изображение: Carson Mell‏ / twitter.com

Иллюзия возникает из-за такого явления как цветопостоянство. Это особенность человеческого восприятия, благодаря которой воспринимаемый цвет объекта остается примерно одинаковым при изменении цвета освещения.

«Если вы гуляете под голубым небом, синева в некотором смысле загрязняет все, что вы видите, — объяснил Бевил Конвей (Bevil Conway), эксперт по зрительному восприятию из Национального института глаза (США). — Если вы будете смотреть на красное яблоко под голубым небом, в глаз будет попадать больше синих волн. Под лампой накаливания или люминесцентной лампой пигменты в яблоке останутся теми же, но из-за отличия спектра источника света в глаз будут попадать другие волны».

В процессе эволюции человеческий мозг получил способность корректировать это цветовое загрязнение в глазу.

«Эту картинку кто-то изменил таким образом, что она убеждает мозг в том, что источник света синий, — объясняет Конвей. — Поэтому мозг автоматически „вычитает“ синий компонент из каждого пикселя. Когда вы берете серые пиксели и вычитаете синий оттенок, вы в конечном видите красный».

Кстати, именно цветопостоянство было причиной того, что разные люди по-разному видели «то самое платье». По фотографии невозможно было определить источник света, поэтому разные люди по-разному «корректировали» оттенки платья.

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Красной клубника только кажется из-за такого явления, как цветопостоянство.

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