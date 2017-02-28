|
"Ярмарку вакансий" проведет в Могилеве международная деревообрабатывающая компания
«Ярмарку вакансий» проведет в Могилеве 11 марта компания «Кроноспан». Международная корпорация будет расширять производство в Беларуси и ищет сотрудников в штат, сообщает
Мероприятие начнется в 10.00 в здании кинотеатра «Родина». В 10.15 руководство проведет презентацию компании, в 10.40 начнется сама «Ярмарка вакансий». Завершится она в 16.00. Все кандидаты, посетившие мероприятие, будут занесены в кадровый резерв предприятия.
По словам организаторов, благодаря проектам «Ярмарки вакансий» с 2014 года более 2100 кандидатов стали участниками мероприятия. Более 520 человек прошли интервью в режиме реального времени, и более половины из них получили работу на «Кроноспане».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Кроноспан" ищет кадровый резерв для трех предприятий в областном центре и сотрудников для расширения штата.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии