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"Ярмарку вакансий" проведет в Могилеве международная деревообрабатывающая компания

01.03.2017 15:16 — Разное | Tut.by  
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«Ярмарку вакансий» проведет в Могилеве 11 марта компания «Кроноспан». Международная корпорация будет расширять производство в Беларуси и ищет сотрудников в штат, сообщает сайт свободной экономической зоны «Могилев».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Мероприятие начнется в 10.00 в здании кинотеатра «Родина». В 10.15 руководство проведет презентацию компании, в 10.40 начнется сама «Ярмарка вакансий». Завершится она в 16.00. Все кандидаты, посетившие мероприятие, будут занесены в кадровый резерв предприятия.

По словам организаторов, благодаря проектам «Ярмарки вакансий» с 2014 года более 2100 кандидатов стали участниками мероприятия. Более 520 человек прошли интервью в режиме реального времени, и более половины из них получили работу на «Кроноспане».

«Кроноспан» — крупная международная промышленная компания, ведущий импортер продуктов деревообработки. В свободной экономической зоне «Могилев» работают «Кроноспан Стил Констракшэнс» по производству металлоконструкций, «Кронохем» — предприятие химической отрасли, и производитель материалов для мебельной и строительной промышленности «Кроноспан ОСБ».

 
Теги: Могилев
 
 
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"Кроноспан" ищет кадровый резерв для трех предприятий в областном центре и сотрудников для расширения штата.

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