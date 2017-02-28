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Фу Фэн и Фу Бань - маленькие панды на первой прогулке

01.03.2017 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Двойняшки Фу Фэн (Удачливый Феникс) и Фу Бань (Счастливый компаньон), которым исполнилось полгода, вышли на первую в своей жизни большую прогулку под присмотром мамы Ян Ян.  

Обычно в дикой природе панды заботятся только об одном малыше, наиболее сильном из двух. Второго, если он рождается, бросают. Но в старейшем в мире зоопарке —венском Шёнбрунне — самка приняла обоих. И во время прогулки присматривала за ними, пока двойняшки осваивали новую территорию, а также помогала спускаться с деревьев, если у них возникали затруднения.

Кстати, именно в этом венском зоопарке 10 лет назад родилась первая в Европе большая панда, появившаяся на свет без искусственного осеменения.

 
 
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Шестимесячные детеныши большой панды впервые прогулялись на открытом воздухе в венском зоопарке Шёнбрунн.

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