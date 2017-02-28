Бронзовая медалистка Олимпийских игр-2012 в Лондоне по художественной гимнастике Любовь Черкашина избрана председателем комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики, сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.



Любовь Черкашина. Фото: Дмитрий Москвин

Любовь Черкашина заменила на этом посту Яни Тансканена, который занимал эту должность семь лет.

Чемпион мира по спортивной гимнастике Яни Тансканен, избранный недавно членом технического комитета FIG, принял решение уйти в отставку в связи с невозможностью совмещения этих должностей.

Любовь Черкашина будет исполнять обязанности председателя до следующих выборов комиссии спортсменов, которые состоятся в декабре 2017-го или в начале января 2018 года.

— В течение последних семи лет я делал все возможное, чтобы голоса спортсменов были услышаны в FIG. Интересы спортсменов всегда будут присутствовать в моем сердце и будут самым важным аспектом в моей новой должности, как члена технического комитета. Я поздравляю Любовь с ее избранием и совершенно уверен, что она будет отстаивать интересы спортсменов с той же страстью, — сказал Тансканен.

Любовь Черкашина поблагодарила комиссию спортсменов Международной федерации гимнастики за доверие.

— Я хочу сказать спасибо Яни за его прекрасную работу. Он показал нам, как нужно защищать интересы спортсменов на самом высоком уровне. Я хотела бы также поблагодарить членов комиссии за избрание меня и за поддержку. Я буду использовать все свои полномочия для продвижения гимнастики, этого прекраснейшего вида спорта в мире, — сказала белоруска.