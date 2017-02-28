МИНСК, 1 мар – Sputnik. Погода в марте текущего года ожидается не только теплее обычного, но и дождливее – предполагается, что за месяц выпадет больше нормы осадков, сообщили Sputnik в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"Март в целом ожидается теплее обычного: средняя месячная температура воздуха ожидается на 1–2°С выше климатической нормы. Будут еще, конечно, и снег, и заморозки", – сказали в Гидромете.

Собеседники Sputnik отметили, что первый месяц весны ожидается влажным: месячное количество осадков превысит средние многолетние значения (климатическая норма для Беларуси – 29-44 мм).

В Гидромете также сообщили, что сейчас на реках Беларуси пока наблюдается ледостав с полыньями и закраинами, есть вода на льду, на озерах – сплошной ледяной покров.

"Выходить на лед опасно, так как структура льда меняется, местами он потемнел, есть трещины", – сказали специалисты, отметив, что в ближайшие дни продолжится активное разрушение льда на водоемах.

По данным Гидромета, до конца недели будет тепло: в первой декаде средняя температура воздуха ожидается на 7-8°С выше климатической нормы.

Так, в четверг 2 марта днем воздух прогреется до +10°С, в пятницу 3 марта – до +7°С. На выходных 4 и 5 марта будет еще теплее: в субботу до +13°С, в воскресенье по югу Беларуси до +15°С.