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Гидромет: март будет теплее и дождливее обычного

01.03.2017 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Погода в марте текущего года ожидается не только теплее обычного, но и дождливее – предполагается, что за месяц выпадет больше нормы осадков, сообщили Sputnik в среду в  Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: март будет теплее и дождливее обычного
© flickr.com/ Christian Bär
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"Март в целом ожидается теплее обычного: средняя месячная температура воздуха ожидается на 1–2°С выше климатической нормы. Будут еще, конечно, и снег, и заморозки", – сказали в Гидромете.

Собеседники Sputnik отметили, что первый месяц весны ожидается влажным: месячное количество осадков превысит средние многолетние значения (климатическая норма для Беларуси – 29-44 мм).

В Гидромете также сообщили, что сейчас на реках Беларуси пока наблюдается ледостав с полыньями и закраинами, есть вода на льду, на озерах – сплошной ледяной покров. 

"Выходить на лед опасно, так как структура льда меняется, местами он потемнел, есть трещины", – сказали специалисты, отметив, что в ближайшие дни продолжится активное разрушение льда на водоемах.

По данным Гидромета, до конца недели будет тепло: в первой декаде средняя температура воздуха ожидается на 7-8°С выше климатической нормы. 

Так, в четверг 2 марта днем воздух прогреется до +10°С, в пятницу 3 марта – до +7°С. На выходных 4 и 5 марта будет еще теплее: в субботу до +13°С, в воскресенье по югу Беларуси до +15°С.

 
Теги: Минск
 
 
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До конца недели будет тепло: в первой декаде средняя температура воздуха ожидается на 7-8°С выше климатической нормы.

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