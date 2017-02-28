МИНСК, 01 мар - Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik запустило онлайн-голосования за участников совместного с телеканалом НТВ проекта "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии. Голосование доступно для пользователей на ресурсах Sputnik в десяти странах — Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси , Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии, — и открыто до 26 мая. На порталах Sputnik любой желающий может отдать свой голос в поддержку юных талантов, представляющих каждую из стран в Москве. ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем выступлении на конкурсе, а также спеть одну из своих любимых композиций.

"Огромная благодарность всем, кто поддерживает и переживает за нас. Мы чувствуем большую ответственность перед вами и всей страной, и постараемся достойно представить Беларусь на конкурсе", — поделились эмоциями белорусские девушки Дарья Чернова и Анастасия Кравченя, которые представляют нашу страну в проекте "Ты супер!".



© Sputnik / Виктор Толочко Белоруски на проекте "Ты супер!" о секретах подготовки к конкурсу

Следить за успехами и победами юных конкурсантов, их подготовкой к выступлениями и знакомствам с мастерами эстрады можно в профильных рубриках на сайтах Sputnik и в соцсетях. Пользователи социальных сетей также могут поддержать участников шоу пожеланиями успеха и победы. Самые яркие пожелания Sputnik передаст талантливым детям по их возвращении на родину.



© Sputnik / Виктор Толочко Дарья Чернова: атмосфера дружеская, но уже чувствуется конкуренция

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка.

С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Интернет-портал агентства входит в ТОП-10 ведущих национальных СМИ страны*. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

*по данным Gemius за ноябрь-декабрь 2016 года.