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Sputnik Беларусь открыл голосование за лучших участников "Ты супер!"
01.03.2017 15:43 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 01 мар - Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik запустило онлайн-голосования за участников совместного с телеканалом НТВ проекта "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии. Голосование доступно для пользователей на ресурсах Sputnik в десяти странах — Абхазии, Азербайджане, Армении,
© Фото: PR-служба НТВ
"Огромная благодарность всем, кто поддерживает и переживает за нас. Мы чувствуем большую ответственность перед вами и всей страной, и постараемся достойно представить Беларусь на конкурсе", — поделились эмоциями белорусские девушки Дарья Чернова и Анастасия Кравченя, которые представляют нашу страну в проекте "Ты супер!".
© Sputnik / Виктор Толочко
Следить за успехами и победами юных конкурсантов, их подготовкой к выступлениями и знакомствам с мастерами эстрады можно в
© Sputnik / Виктор Толочко
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.
НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка.
С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.
*по данным Gemius за ноябрь-декабрь 2016 года.
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МИНСК, 01 мар - Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik запустило онлайн-голосования за участников совместного с телеканалом НТВ проекта "Ты супер!" из стран...
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