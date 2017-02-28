Банки выпускают платежные карточки для разных целевых аудиторий, в том числе для школьников и студентов. Они могут отличаться особыми условиями и разнообразными бонусами. FINANCE.TUT.BY изучил, на каких условиях банки выпускают школьные и студенческие карточки.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Карточки для студентов

В обзор студенческих карточек мы добавили предложение «Party Card» от Идея Банка, которое предназначено для людей до 30 лет. Студенческие карточки отличаются стоимостью обслуживания и сроком действия. К примеру, в Беларусбанке карту можно получить бесплатно, а в Идея Банке нужно заплатить за оформление и обслуживание 10 рублей.

Банк Название карточки и примечания Срок действия, Стоимость оформления и обслуживания Беларусбанк Белкарт "Студенческая"

Предусмотрена возможность получения скидок в рамках дисконтной программы «Ух ты! Скидки!» 4 года, бесплатно Белинвестбанк Студенческая карта "Зачётный Bonus"

Предусмотрены специальные скидки и предложения в рамках программы «Скидочный клуб» Visa Electron - 5 лет, Visa Electron Mini - 3 года, Бесплатно студентам, которые получают стипендию в этом банке. В остальных случаях при оформлении в банке - 7.5 BYN, через интернет-банк - 6 BYN Идея Банк «Party Card»

Предусматривается кэшбэк от 1,5% до 3% 3 года, 10 BYN

Отправить заявку МТБанк Visa Gold Student

Предусмотрена периодическая система бонусов. 3 года, 4,75 BYN в первый год, 2 и 3 год – 9,50 BYN в год. Приорбанк Visa Electron ISIC

Сочетает свойства банковской карты, международного студенческого удостоверения ISIC и дисконтной карточки. до 16 месяцев, 6 USD

Карточки для школьников

Как правило, банки оформляют школьные карточки для детей старше 6 лет. Чаще всего их выпускают как дополнительную карту к счету одного из родителей либо опекунов ребенка. Дети смогут ей пользоваться в пределах установленных лимитов.

Банк Название карточки и примечания Стоимость оформления и обслуживания Беларусбанк Белкарт "Детская"

Для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет. Оформляется в качестве дополнительной к счету одного из родителей (либо другого совершеннолетнего физического лица) Бесплатно Белкарт "Детская Фотокарта"

На лицевую сторону карточки может быть нанесено изображение, выбранное из семейных архивов, или из галереи дизайнов, предлагаемой банком. Оформить карточку по действующей акции можно за 2 BYN. (Предложение действует с 01.06.2016. Банк может изменить срок проведения акции, о чем будет указано на официальном сайте). Белагропромбанк Платежная карточка для детей и подростков

Для детей от 6 до 14 лет карточки выпускаются в качестве дополнительных к счету одного из родителей. Для подростков от 14 до 18 лет карточка может выпускаться как в качестве основной, так и в качестве дополнительной. Сервисное обслуживание карточек за первые 3 года обслуживания - 1.5 BYN. Для участников рекламной акции ДСП "Расти большой" бесплатно (Акция проводится в период с 01.09.2008 г. до момента принятия банком решения о ее прекращении). Белинвестбанк Детская карта

Выдается детям от 6 до 17 лет (включительно). Валюта счета: белорусский рубль, доллары США, Евро, российские рубли При оформлении в банке - 7.5 BYN, через интернет-банк - 6 BYN БСБ Банк Семейная карта

Карты оформляются с 6 лет. Банк может бесплатно доставить карту домой или в офис. Оформление и годовое обслуживание карточки за 1 год: Visa Electron - 3.50 BYN, Visa Classic - 15 BYN, Visa Gold - 40 BYN, Visa Platinum - 130 BYN.

Годовое обслуживание карточки за 2-ой и каждый следующий год: Visa Electron - 3 BYN, Visa Classic - 13 BYN, Visa Gold - 35 BYN, Visa Platinum - 90 BYN. БТА Банк Карта юного путешественника

Счет открывается на имя взрослого, а ребенок имеет возможность распоряжаться денежными средствами в рамках установленного лимита. БелКарт-Премиум 3 руб. 99 коп.

Visa Classic 8 руб. 99 коп.

Visa Gold 25 руб. 99 коп. РРБ-Банк Visa Classic «Детская»

Для детей от 6 до 14 лет карточки выпускаются в качестве дополнительных к счету одного из родителей. Для подростков от 14 до 18 лет карточка может выпускаться как в качестве основной, так и в качестве дополнительной. Плата за выпуск 6 BYN, плата за обслуживание также 6 BYN Технобанк Детская банковская карточка

Оформляется для детей в возрасте с 6 до 18 лет. Изготавливается как дополнительная карточка к счету одного из родителей либо опекунов ребенка. Текущий счет: в белорусских рублях, долларах США, Евро. Годовое обслуживание 2 BYN

Отправить заявку Цептер Банк Детская карточка Цептер Юниор

Карточка Visa Electron в белорусских рублях.Оформляется к счету родителя, если тот получает зарплату в Цептер Банке. 10 BYN

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