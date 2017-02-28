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Известная белорусская спортсменка избрана председателем FIG

01.03.2017 15:47 — Разное | Ежедневник  
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Известная белорусская спортсменка избрана председателем FIG

Известная белорусская спортсменка Любовь Черкашина избрана председателем комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG).

Как сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации гимнастики, известная спортсменка, бронзовый призер по художественной гимнастике Олимпиады в Лондоне, сменила на этом посту финского атлета Яни Тансканена, который ранее руководил комиссией спортсменов в FIG на протяжении семи лет.

"Прежний председатель комиссии показал, как нужно защищать интересы гимнастов на самом высоком уровне. Хотела бы также поблагодарить членов комиссии за избрание меня и за поддержку. Я буду использовать все свои полномочия для продвижения гимнастики, этого прекраснейшего вида спорта, во всем мире", - отметила Любовь Черкашина.

Чемпион мира по спортивной гимнастике Яни Тансканен, избранный членом технического комитета FIG, принял решение уйти в отставку в связи с невозможностью совмещения этих должностей. Любовь Черкашина будет исполнять обязанности председателя до следующих выборов в комиссию спортсменов, которые могут пройти в декабре текущего или в январе 2018 года.

Как сообщалось, в октябре 2016 года на 81-м конгрессе FIG вице-президентом этой организации избрана представительница Беларуси, олимпийская чемпионка Нелли Ким. Заместителем председателя технического комитета по прыжкам на батуте стал Дмитрий Поляруш, а в исполком Европейского гимнастического союза (UEG) вошел генеральный секретарь Белорусской федерации гимнастики Андрей Федоров.

 
 
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Известная белорусская спортсменка Любовь Черкашина избрана председателем комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG).

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