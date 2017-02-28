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"Беларусбанк" привлек 100 миллионов долларов из КНР

01.03.2017 15:22 — Разное | Ежедневник  
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"Беларусбанк" привлек 100 миллионов долларов из КНР

ОАО «АСБ Беларусбанк» привлекает гарантированный долгосрочный кредит из Китайской Народной Республики.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка, соглашение о предоставлении кредита подписано 1 марта в Пекине. Со стороны банка подпись на документе поставил исполнительный директор Беларусбанка Виктор Перепелица.

Заемные средства в объеме 100 млн долларов выделяются одним из крупнейших китайских госбанков – Государственным банком развития Китая. Гарантированный долгосрочный кредит на финансирование текущей деятельности Беларусбанка предоставляется сроком на три года.

«Для белорусских коммерческих банков, работающих с китайскими партнерами, данный кредит является беспрецедентным ввиду целей его использования – финансирование текущей деятельности Беларусбанка, – отметил Виктор Перепелица. – Подписание соглашения на таких условиях является важным событием. Мы оцениваем его как новый этап в совместной работе с Государственным банком развития Китая».

 
 
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ОАО "АСБ Беларусбанк" привлекает гарантированный долгосрочный кредит из Китайской Народной Республики.

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