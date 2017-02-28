Кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Беларуси и славянских народов БГПУ Анатолий Великий долгое время по архивным документам и письмам изучал пути перемещения сокровищ, результатами своего расследования ученый поделился с ведущим радио Sputnik Вячеславом Шараповым.

"Следы несметных сокровищ рода Радзивиллов начали теряться в 1939 году. Тогда вступление войск Красной армии на территорию Польши стало совершенно неожиданным. И когда заняли родовое гнездо Радзивиллов в Несвиже, все оставалось в совершенной неприкосновенности, в том числе и материальные ценности", — рассказал ученый.

По словам историка, первый секретарь ЦК компартии Беларуси Пономаренко тогда оказался в Несвижском замке и буквально через несколько дней в письме Сталину описывал уникальные, бесценные шедевры.



© Sputnik / Виктор Толочко Как связаны Февральская революция и история самогоноварения в Беларуси

"Пономаренко тогда поставил в Несвиже комиссара, чтобы все это сохранить, потому что приезжие имели обыкновение брать что-либо на память. А мелких предметов было много — столовое серебро, коллекция монет, коллекция оружия всех видов. Представьте: один комиссар и более трехсот комнат в самом замке, и у него были ключи от всех комнат", — рассказал Великий.

В 1940 году на охрану замка поставили целый взвод, после чего командир взвода писал в ЦК о недоверии к комиссару, который ежемесячно с несколькими чемоданами уезжал в Минск, где проводил 10-15 дней. У командира взвода не было возможности проверить, что перевозилось в тех чемоданах. Кроме того, в самом замке существовали десятки тайных ходов, о которых охрана не знала, и ими вполне можно было воспользоваться, несмотря на закрытые и опечатанные комнаты.

По словам историка, еще до начала войны в 1940 году было принято решение ЦК о передаче и распределении имущества и ценностей из бывшего замка Радзивиллов, в соответствии с которым все сокровища, ставшие народным достоянием, перевозились в Минск. Всего было три вагона ценностей общей массой в 60 тонн, и именно тогда следы коллекции начали теряться.

Планировалось, что основная часть коллекции будет передана Академии наук, художественные картины и скульптуры — картинной галерее БССР, рыцарские доспехи и другое имущество рыцарского зала — историческому музею и киностудии, коллекция охотничьего зала — музею Белостокского государственного заповедника, костюмы и мебель — Большому театру оперы и балета. Но началась война, на шестой день Минск был оккупирован, и практически ничего из сокровищ спасти не успели.

"Здесь, конечно, намного больше вопросов, чем ответов, но известно, что одна из наследниц рода Радзивиллов проживала в Троппау (это нынешний Опава в Чехии), ей позволили провести учет, и часть коллекции была отправлена в Опаву. А когда Чехословакию освобождали, часть сокровищ была обнаружена советскими войсками", — рассказал Великий.

Уже после освобождения Беларуси начальник архивной службы писал заместителю Берии о том, что в июне 1944 года немцы позволили отправить вагоны с сокровищами из Беларуси в Опаву.

"Сначала фигурировала цифра в 60 тонн. Сейчас часть коллекции из Опавы вернулась сюда. Но это даже на тонну не тянет. И сколько на самом деле было в Опаве, тоже неизвестно. Война, эвакуация, все без охраны, без какой-то описи. Кроме того, Беларусь освободили в 1944-м, Чехословакию в 1945-м, практически год коллекция находилась там. Немцы отступали, и дальше можно только предполагать", — рассказал историк.

В феврале в Национальном художественном музее Беларуси начала свою работу выставка, на которой представлена коллекция нынешнего рода Радзивиллов. Одному из наследников знаменитого рода Матею Радзивиллу удалось собрать часть ценностей, но, по словам историка, от 60-ти тонн сокровищ осталась только малая часть.

Беседу с кандидатом исторических наук, заведующим кафедрой истории Беларуси и славянских народов БГПУ Анатолием Великим о сокровищах рода Радзивиллов слушайте на радио Sputnik Беларусь.