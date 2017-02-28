МИНСК, 1 мар — Sputnik. Среди боевиков запрещенной в ряде стран террористической группировки "Исламское государство" распространили "прощальную речь" их лидера Абу Бакр аль-Багдад, в которой он признал поражение в недавних боевых действиях и призвал сторонников укрыться в горных районах, сообщает Sputnik .

В своем выступлении, которое Аль-Багдади сам охарактеризовал как "прощальное", он объяснил, что происходит с группировкой и что следует делать дальше.

Паническое бегство

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. 24 февраля правительственные силы Ирака отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города, а также полностью взяли под контроль аэропорт. Находящиеся в западной части иракского Мосула главари ИГ спасаются бегством из города, многие перебираются в Сирию.

​Командующего федеральной полицией Ирака генерал-лейтенанта Раида Шакира Джаудата, что экстремисты покидают Мосул "в состоянии шока, растерянности и поражения, бойцы группировки сопротивляются в изолированных группах".

"Наши полевые разведывательные подразделения указывают на то, что террористическая организация разваливается на части, а ее руководство бежит из Мосула", — добавил иракский военный.

В ожидании новых ударов

Эксперты в свою очередь призывают мировое сообщество не испытывать особого оптимизма в связи с этими заявлениями, а воспринимать "прощальную речь" главаря террористов с точки зрения обозначения новых стратегических действий в новых условиях. Они предполагают, что что экстремисты используют время, чтобы перегруппироваться и вновь попытаются вернуть отвоеванные у них территории в Сирии и Ираке. Специалисты не исключают, что следует ожидать новой волны терактов не только в Европе, но и в Азии. По их оценке, в регионе террористы перейдут к партизанской войне.

ИГ является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы