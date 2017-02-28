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Топ-7 мартовских котов в Instagram
01.03.2017 16:04 — Разное | Sputnik Беларусь
В первый день первого весеннего месяца в России отмечается День кошек. Традиция сложилась стихийно и откуда она берет свое начало отследить уже не так просто. Для редакции Sputnik этот праздник стал поводом поделиться неординарными аккаунтами котиков, которые стоит фолловить.
Кот Мостик, который следит за стройкой Крымского моста
Кот Локи, который похож на вампира
Кот Альберт, названный в честь Эйнштейна
Кот Скрэппи, который болеет витилиго
Кошка Венус, двуликая кошка
Кот Мэнни, который делает селфи
Кот Атчум, который выглядит сумасшедшим
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Животные-инстаграмеры продолжают собирать десятки и сотни тысяч поклонников. Sputnik собрал несколько аккаунтов, которые посвящены котам.
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