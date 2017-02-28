В первый день первого весеннего месяца в России отмечается День кошек. Традиция сложилась стихийно и откуда она берет свое начало отследить уже не так просто. Для редакции Sputnik этот праздник стал поводом поделиться неординарными аккаунтами котиков, которые стоит фолловить.

Кот Мостик, который следит за стройкой Крымского моста

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) Фев 24 2017 в 3:25 PST

Кот Локи, который похож на вампира

Публикация от Loki (@loki_kitteh) Фев 24 2017 в 12:09 PST

Кот Альберт, названный в честь Эйнштейна

Публикация от Albert (@pompous.albert) Фев 16 2017 в 6:07 PST

Кот Скрэппи, который болеет витилиго

Публикация от Scrappy (@seniorscrappy) Янв 20 2017 в 2:46 PST

Кошка Венус, двуликая кошка

Публикация от Venus the Two Face Cat (@venustwofacecat) Дек 25 2016 в 11:36 PST

Кот Мэнни, который делает селфи

Публикация от Manny The Selfie Cat (@yoremahm) Фев 3 2017 в 1:07 PST

Кот Атчум, который выглядит сумасшедшим

Публикация от Atchoum (@atchoumfan) Фев 2 2017 в 6:08 PST