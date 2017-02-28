Режиссер культового фильма «Собачье сердце» представил в Минске мелодраму «О любви». Картина, которую интернет-пользователи называют российской версией «50 оттенков серого», выходит в прокат 30 марта. Закрытая премьера состоялась накануне в Falcon сlub. Но прежде AFISHA.TUT.BY поговорила с Владимиром Бортко о любви, запретах и войне.





Справка AFISHA.TUT.BY Владимир Бортко — российский кинорежиссер. Народный артист Российской Федерации. Депутат Государственной Думы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Режиссер фильмов «Блондинка за углом», «Собачье сердце», «Афганский излом», «Тарас Бульба», сериалов «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Петр Первый. Завещание», «Бандитский Петербург» (первые серии) и других.

«В искусстве ничего нельзя запрещать. Можно не смотреть»

— Вы и мелодрама. Почему вдруг этот жанр?

— Из четырех билетов в кино три покупают женщины. Во всяком случае, у нас в России. А на экране как-то с этим жанром не очень. Или мужчины брутального вида с пистолетами бегают, или комедии дурацкие.

— В 2000-х вы много снимали по классике — «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба». Фильм «О любви» — осовремененная версия рассказа Чехова?

— Нет, никакого отношения к Чехову этот фильм не имеет. Скорее к пьесе норвежского драматурга Ибсена «Кукольный дом». Это первое произведение об эмансипации. Героиня понимает, что жить во лжи не хочет, и уходит от мужа — в прошлом любимого. Может быть ассоциация с книжкой нашего гения — «Анной Карениной». Такая история очень часто повторяется в жизни. Женщина замужем, живет хорошо — все тихо, спокойно. Но встречается кто-то другой, и выясняется, что на самом деле любовь — это не то, как она жила прежде. И этот ураган меняет судьбу человека абсолютно. Хотя наша история похожа сама на себя. Когда жена моего сына прочла сценарий (фильм «О любви» — TUT.BY), она спросила: «Почему кино нет?» История была написана еще в 2004 году.

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— Ваш фильм «Блондинка за углом» — это как раз пример мелодрамы…

— Снимал комедию, хотя смотрится фильм, может быть, и как мелодрама.

— Но к вопросу о фильме. Тогда работали с Андреем Мироновым.

— Знаете, что такое популярность? Сейчас объясню. Снимали в Москве. Нужен был тихий двор. Никого. Начинаем работать. Приезжает Андрей. И через час нам нужно было несколько отделений милиции. Потому что все уже было заполнено народом. Такой популярности никогда больше не видел.

— И все-таки вернусь к вопросу о поиске актеров. Работаете с теми, на кого пойдет зритель? Открывать имена не интересно?

— Почему же? Кто знал Толоконникова, который Шарикова сыграл? А Догилеву до «Блондинки»? И таких историй было много. Когда начинал снимать «О любви», попросил кастинг-директора найти молодых актеров. Мне показали фотографии. Но кто такие Чадов, Чиповская — понятия не имел. После «смотрин» остался актерский состав, с которым работали. И я им очень доволен. Потом узнал, что они известные. Потому и известные — артисты хорошие.



Кадр из фильма "О любви"

— Что за экзотическую профессию герою Алексея Чадова придумали — китаевед, тангутовед?

— В этом моем фильме он играет молодого профессора, в следующем будет писателем. Мой сын китаист, окончил восточный факультет питерского университета. Поэтому мне эта сфера известна. Показалось, что любопытно скрестить в фильме бизнес-элиту и интеллигенцию.

— В этом суть конфликта?

— Нет. Хотел рассказать о тех, кто живет в большом городе, кого мы относим к интеллигенции. Преподаватели, банкиры и другие, кто занят интеллектуальным трудом, а не физическим. Что банкиры видят в жизни? «Тридцать б. дей, которым ты платил, и самолеты?» — это цитата из фильма, ее произносит герой Александра Лыкова.



Кадр из фильма "О любви"

— Но в русском кино нельзя произносить это слово на «б» (в 2014 году в РФ вступил в силу закон о запрете ненормативной лексики в произведениях искусства — TUT.BY).

— Вместо него — «пик».

— И ваши фильмы «запикивают»? Вы все-таки депутат…

— Хочешь — не хочешь, а закон надо соблюдать. Хотя одно такое слово в кино осталось. Закройте уши, пожалуйста. Герой Чадова рассказывает, что одному китайскому императору после смерти дали торжественное звание — то самое слово из трех букв. Что значит мудрый.





— Сын подтвердил это как китаевед? Или вы меня разыгрываете сейчас?

— Он когда-то показал мне учебник, где это было написано. Так что, извините за ругательное слово. Хотя здесь оно совсем не ругательство обозначает.

В искусстве ничего нельзя запрещать. Можно не смотреть. А запрещать нельзя. Был такой художник, скульптор, которому поручили расписать Сикстинскую капеллу. И он нарисовал там героев голыми. Я о Микеланджело, как вы понимаете. Голые — в церкви. Наша Дума в таком случае — замазала бы всех. Хотя это большое искусство. Так что я против запретов в искусстве. Но если закон принят — его надо соблюдать. А вот против интернета я и сам принимал решения.

— Вы про «антипиратский закон»?

— Да, о краже кинофильмов. Этого делать нельзя.

— Как он будет работать?

— Мы его поправим. Будет как в Америке и Германии. В Америке за пиратство закрывают домен. В Германии штраф платит тот, кто смотрит пиратскую продукцию.

— Но интернет сегодня — самый простой путь к зрителю.

— Заплати небольшую сумму и смотри кино. Должна быть создана система, простая и удобная для пользователя.

«Хочу снять до предела политизированное произведение, которое вызовет дикую реакцию»

— Читаете, что о вас пишут в сети?

— Живу в интернете! Я же самый ругаемый человек там. Даже не знаю, почему меня так не любят.





— Ваш новый фильм еще не вышел в прокат, а на кинофорумах его уже сравнивают с «50 оттенков серого».

— Не смотрел «50 оттенков». Но к серому цвету моя картина точно не имеет никакого отношения.

— Судя по трейлеру, кино откровенное.

— Да, здесь у нас ого-го!

— Ушли «в страсти»? Вам же это не свойственно.

— Когда-то снимал «Единожды солгав». Там это все достаточно убедительно показано. А в «Тарасе Бульбе»… Польская артистка — красавица. Разделась в кадре — кожа, да кости. Говорит, так модно.

— Значит, худышки — не ваш идеал?

— В мое время фигуры были, как гитары. Это мне нравится. (с иронией) Но … старый человек, что вы от него хотите.

— Вы упомянули, что планируете снять Алексея Чадова в роли писателя. О чем будет фильм?

— Это совершенно другая история. Она о войне в Донбассе по книге Александра Проханова. Я переделал ее немного. До предела политизированное произведение, которое вызовет дикую реакцию. И не только в Украине. Либеральная общественность встанет на дыбы. Вот что я хочу снимать.





— Вы считаете, что сейчас время обсуждать события на Донбассе в кино?

— Вспомните «Афганский излом» (фильм Владимира Бортко 1991 года — TUT.BY). Когда шла война, нам говорили — там деревья сажают и муку раздают. Я снял кинофильм, который рассказал об этом несколько по-другому. Живу в стране и не могу быть в стороне от всего этого. Хочу высказать свое мнение. А оно не всем нравится. И палки в колеса вставляют. Я же со стороны государства. А вокруг меня все СМИ — это же либеральная общественность. И ваш интернет, по-моему, в основном тоже.

— Вместо финального вопроса — ситуация. Вы среди иностранных коллег, они вас не знают. Какую картину выберите, чтобы представить режиссера Бортко?

— «Собачье сердце» не лучшее мое кино. Лучшим своим фильмом считаю «Идиот». Замысел почти на сто процентов соответствует тому, что видим на экране. Очень доволен «Идиотом». Но представлять себя десятисерийной картиной по Достоевскому, это как-то… А «Собачье сердце» — до двух часов и все понятно.