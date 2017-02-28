Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу, игровая программа которого растянулась на 4 дня — с 25 по 28 февраля.



Фото: МФК "Столица"

«Столица» — единоличный лидер ЧБ по мини-футболу

Причин сомневаться в успехе «айтишников» хватало: только что состоявшийся в России «Кубок Еременко» отнял много сил, из обоймы по разным причинам выпали Поляков, Бето, Маргарян и Жданович, а единственное поражение в первом круге «Столица» потерпела как раз в Гродно от «УВД-Динамо». В первые 10 минут опасения подтверждались. «Столичники» не выглядели явными фаворитами, а у ворот Вячеслава Щербачени моменты появлялись с завидной регулярностью. Тем не менее «Столица» сумела уйти на перерыв с комфортным преимуществом, ответив на высокий прессинг гостей точными выстрелами Лазюка и Черника — на 12-й и 13-й минутах матча.

После перерыва динамовцы смогли распечатать ворота хозяев и отквитать один мяч. В такой ситуации сумей они забить еще один гол — и, возможно, ход противостояния вошел бы в иное русло. Но Сергей Крыкун не дал этому состояться, с передачи Щербича забив столь нужный своей команде третий мяч на 27-й минуте. После этого «Столица» вновь почувствовала себя уверенно, и до конца матча отличилась еще трижды (Горбенко, Шостак и Фероз). Крупная победа позволила «айтишникам» оторваться от второго места на 3 очка и единолично возглавить таблицу.

ВРЗ продолжает буксовать

Для ВРЗ предстоящий матч с Борисовом не выглядел легким, но разница между вторым и восьмым местами позволяла гомельским поклонникам надеяться на то, что неудачная серия, стоившая их любимцам первого места, наконец, закончится. «Вагоноремонтники», весь матч владевшие инициативой, все же опять проиграли (1:2). При этом стоит отметить, что провалившийся в первом круге «Борисов-900» показал отменную игру, в первую очередь тактически переиграв неизобретательных хозяев.

Голевой каскад в Микашевичах

Все уже давно знают, что обычно в Микашевичах происходят две вещи: либо хозяева отбирают очки у фаворитов, либо команды забивают град голов, улучшая голевую статистику тура и чемпионата в целом. На этот раз произошло второе: «Лидсельмаш» отличился уже на первой минуте, а затем команды не стеснялись и постоянно радовали публику очередными взятиями ворот на любой вкус. При этом счет (9:4 в пользу лидской команды) не должен вводить в заблуждение: «Гранит» точно не был мальчиком для битья, сумев дать бой фавориту. Победа позволила «Лидсельмашу» приблизиться ко второму месту.

Разборки в Орше

До начала предстоящего матча с БЧ «Витэн» знал, что если потеряет в этом противостоянии очки, то располагающийся строкой выше «Дорожник» уйдет в еще больший отрыв, который ликвидировать будет неимоверно сложно. Это и сыграло ключевую роль в ходе противостояния. Хозяева с первых минут начали активную игру и довели счет до крупного (на 21-й минуте было 3:0). «Железнодорожники» отыграли один мяч, а за три минуты забили второй. Концовка матча выдалась жаркой, однако «Витэн» сумел выстоять и продолжает борьбу за четвертое место.

А также:

• «Динамо-БНТУ» переиграло «Аматар» со счетом 6:3.

• «Форте» и МАПИД сыграли в редкую для мини-футбола ничью 0:0.

• ЦКК потерпел очередное поражение (2:5). На этот раз от «АК Южный».

• «Дорожник» не подпустил к себе «Витэн», одолев «Охрана-Динамо» со счетом 5:2.

20-й тур

«Столица» 6−1 «УВД-Динамо»

ВРЗ 1−2 «Борисов-900»

«Гранит» 4−9 «Лидсельмаш»

«Динамо-БНТУ» 6−3 «Аматар»

«Форте» 0−0 МАПИД

ЦКК 2−5 «АК Южный»

«Охрана-Динамо» 2−5 «Дорожник»

«Витэн» 3−2 БЧ.