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Госстройнадзор приостановил строительство дома в "Маяке Минска"
Госстройнадзор проводит проверку обстоятельств необычного ночного «планового демонтажа плиты перекрытия» на строительстве жилого дома комплекса «Маяк Минска». На время проверки все работы на объекте приостановлены.
— Сегодня работники инспекции проводили визуальный осмотр объекта, собирали необходимые документы и информацию. Будет назначена официальная проверка, поэтому выводы о причинах случившегося делать рано, — сообщил TUT.BY первый заместитель начальника Госстройнадзора по городу Минску Александр Шиленков. - Только после проверки будет ясность в том, было ли это обрушение, или демонтаж. На время проверки строительные работы на этом объекте будут приостановлены, минимум на 3 дня".
О том, что на стройке очередного здания комплекса «Маяк Минска» обвалилось перекрытие, написали TUT.BY жители дома, соседствующего со стройплощадкой. Очевидцы утверждают, что инцидент на строящемся объекте произошел в понедельник поздно вечером. По данным же компании ИООО «Зомекс Инвестмент», которая ведет строительство, «при параллельном проектировании в рабочем порядке вносятся корректировки в проект и параллельно на строительной площадке подрядчик выполняет необходимые изменения (монтаж/демонтаж технологических узлов)». То есть, обрушения перекрытия не было, был запланированный демонтаж.
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До выяснения обстоятельств "планового демонтажа".
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