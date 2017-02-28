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Госстройнадзор приостановил строительство дома в "Маяке Минска"

01.03.2017 16:10 — Разное | Tut.by  
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Госстройнадзор проводит проверку обстоятельств необычного ночного «планового демонтажа плиты перекрытия» на строительстве жилого дома комплекса «Маяк Минска». На время проверки все работы на объекте приостановлены.


Фото читатели сделали утром 28 февраля

— Сегодня работники инспекции проводили визуальный осмотр объекта, собирали необходимые документы и информацию. Будет назначена официальная проверка, поэтому выводы о причинах случившегося делать рано, — сообщил TUT.BY первый заместитель начальника Госстройнадзора по городу Минску Александр Шиленков. - Только после проверки будет ясность в том, было ли это обрушение, или демонтаж. На время проверки строительные работы на этом объекте будут приостановлены, минимум на 3 дня".


О том, что на стройке очередного здания комплекса «Маяк Минска» обвалилось перекрытие, написали TUT.BY жители дома, соседствующего со стройплощадкой. Очевидцы утверждают, что инцидент на строящемся объекте произошел в понедельник поздно вечером. По данным же компании ИООО «Зомекс Инвестмент», которая ведет строительство, «при параллельном проектировании в рабочем порядке вносятся корректировки в проект и параллельно на строительной площадке подрядчик выполняет необходимые изменения (монтаж/демонтаж технологических узлов)». То есть, обрушения перекрытия не было, был запланированный демонтаж.


Фото, сделанное ночью в день события
 
Теги: Минск
 
 
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