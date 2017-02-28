Президент Грузии Георгий Маргвелашвили впервые находится с официальным визитом в Беларуси, переговоры на высшем уровне проходят во Дворце Независимости.

Нынешний визит Георгия Маргвелашвили — ответный на посещение Грузии Александром Лукашенко, которое состоялось в апреле 2015 года. Тогда главы двух государств договорились о достижении взаимного товарооборота в 200 миллионов долларов. В ходе нынешних переговоров есть возможность оценить реализацию договорённостей, так как по итогам 2016-го года объем взаимной торговли вырос на 63% - почти до 100 миллионов долларов.

"Сегодня это не тот товарооборот, который должен быть, и который мы наметили, но к великому удовлетворению полпути мы прошли. Мы когда-то договорились, что 200 миллионов долларов — это первая ступень, которую мы должны достичь в торговле между нашими республиками. Надо отдать должное, что таких темпов роста товарооборота у нас нет ни с одной страной. Более того, прирост очень серьезный даже на фоне Евразийского экономического союза. Сама тенденция очень обнадеживает", — сказал Лукашенко, которого цитирует телеканал ОНТ .

В том, что касается политических отношений, Александр Лукашенко поблагодарил своего грузинского коллегу за ту позицию, которую Грузия занимает в международных организациях, Европейском союзе, во время переговоров с западными государствами, поддерживая и отстаивая интересы Беларуси.

Во время переговоров в расширенном составе белорусский лидер отметил, что развитие белорусско-грузинских отношений приобрело системный и целенаправленный характер. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова сотрудничать с Грузией во всех сферах и предоставить грузинским компаниям самые выгодные условия для ведения бизнеса.



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"Грузинская сторона имеет значительный потенциал экспорта овощей, фруктов, вина и другой южной продукции. К тому же урожай ваших садов и полей можно перерабатывать совместно. С этой целью мы готовы предоставить грузинским компаниям самые выгодные условия для ведения бизнеса на нашей территории, в том числе в свободных экономических зонах", — сказал Лукашенко.

В свою же очередь, наша страна рассчитывает на поддержку руководства Грузии при размещении государственных заказов на совместную продукцию. Кроме того, стороны обсудили возможности строительства спортивных объектов в Грузии, поставок высокотехнологичной продукции (городской транспорт "Штадлер"), участие в государственных закупках Грузии.

По окончании переговоров президенты двух стран подписали совместное заявление об укреплении двустороннего взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Во время визита в Беларусь президента Грузии лидеры двух стран планируют уделить особое внимание экономическому сотрудничеству, но обратят внимание и на другие аспекты белорусско-грузинских отношений, в том числе по программе ЕС "Восточное партнёрство". По итогам планируется подписание ряда двусторонних документов. Также грузинская делегация проведёт переговоры в правительстве, парламенте и познакомится с потенциалом крупных белорусских предприятий.

Комментарий Александра Лукашенко во время переговоров с Георгием Маргвелашвили слушайте на радио Sputnik Беларусь.