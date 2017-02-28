Рабочая группа при Минтрансе определила, какие местные дороги в стране требуют ремонта — всего насчитали около 6 тысяч километров. Сейчас решается, из каких источников будут финансировать эти работы — средств траснпортного налога для этого недостаточно. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Замминистра пояснил, что в понятие «местные дороги» не входят улицы населенных пунктов, за исключением тех, которые являются транзитными участками местных автодорог.

— Рабочей группе представили результаты сезонных обследований местных дорог, которые проводятся с участием ГАИ, дорожных организаций, представителей технического надзора. На основании этих данных мы составили ранжированный список местных дорог, состояние которых требуют текущего или капитального ремонта. Общая их протяженность — около 6 тысяч км, — рассказал Алексей Авраменко.

Больше всего дорог, требующих ремонта, в Минской области. Это связано не с тем, что в области самые плохие дороги, а потому, что территориально эта область больше других, к тому же здесь самая развитая дорожная сеть. Примерно сопоставимые цифры и по другим областям республики.

— Сегодня рабочая группа решает, за счет каких средств будут финансироваться ремонтные работы на местных дорогах. Это будет комбинированное финансирование, возможно, будут привлекаться кредитные ресурсы.

Авраменко пояснил, что денег «дорожного налога», которые платят автомобилисты, для этих целей не хватит — эти средства составляют всего 24% в общем объеме финансирования дорожного хозяйства. Оставшиеся суммы на ремонт дорог идут из местных и республиканских бюджетов.

— Еще одна-две недели у рабочей группы уйдет на выработку схемы по финансированию ремонтов местных дорог, эти предложения будут направлены главе государства, он и примет окончательное решение.

Напомним, 22 декабря 2016 года во время открытия М14 (МКАД-2) президент Лукашенко сказал, что после возведения этой магистрали стоит уделить внимание региональным дорогам, и поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения. Распоряжением премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова от 7 февраля при Минтрансе была создана рабочая группа , которая должна внести предложения о развитии местных автомобильных дорог. В ее состав вошли представители Минтранса, Минэкономики, Минфина, облисполкомов и других заинтересованных ведомств.